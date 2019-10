¡ELAY CHE, FIJATE VOS…!

Ernesto Fidel Cuba Gonzáles, es un socialista que no hace lo que predica. Lo pillé está mañana de ida a celebrar algo del Che Guevara.

– «El hombre del futuro, ejemplo de lucha por los pobres» – me dijo muy serio.

…Y me soltó el chorizo de bondades del comunismo y del Che.

Me aburrió.

– ¿Sabias que tu ídolo ordenó la mayoría de los fusilamientos de la cárcel de La Cabaña? -le dije y él camba peló los ojos, nivel Ministro.

-¿Sabias que odiaba a los maricas?, ¿Sabias que detestaba a la gente que se vestía con ropa extranjera y les imponía trabajos forzados.?

– ¡No hable así compañero, con el socialismo vivimos mejor en todo! – me dijo convencido.

Pensé rápido y supe que nunca fuimos compañeros de algo. Es más, el «socialista» no acabó ni el colegio, pero ya fue diputado.

Entonces pensé que hacer mito del Che no está bien. El ‘Che’ no fue Gandhi ni nada parecido a un pacifista, de hecho, decía que el hombre debía convertirse en una máquina de matar al enemigo. Era un terrorista, un violento. Tenía todas esas cosas que hoy alarman a la sociedad.

En eso pensaba cuando Ernesto Fidel me sacó de mis pensamientos.

– «Lo dejo compañero, me voy a Vallegrande al homenaje del Che» – me dijo cortante y caminó unos pasos para subirse a su Toyota 2020.

Pensativo caminé unos metros para esperar el micro. Subí, y el chofer me sonrió triste y cansado. Al lado, su hijo dormía con el cuadernito de tarea en sus piernas y me acordé las palabras del «socialista» que odia a los ricos, pero se afana en vivir como ellos. En la radio se escuchaba a las Bartolinas diciendo que si pierden las elecciones saldrán a las calles y que no volverán..bla,bla,bla…

«La realidad no tiene ideología » -pensé suspirando y mirando al pobre niño.

