Evo identifica a Albarracín como su único opositor en la Universidad; dijo que el resto del Sistema apoya el «proceso de cambio»

El presidente del Estado y candidato a la reelección por el Movimiento al Socialismo 8MAS), Evo Morales, identificó a Waldo Albarracín – rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)- como su único opositor dentro del sistema universitario boliviano.

En ese sentido, Morales señaló que “no sabe que ha pasado” con Albarracín puesto que, dijo, en el pasado tuvieron reuniones e incluso se le pidió ayuda para trabajar en mejorar la justicia en el país.

Incluso, Morales reveló que se le ofreció a Albarracín trabajar en el Ministerio de Justicia, aunque no especificó si se le ofreció ser el ministro de esa Cartera de Estado.

“Hace dos, tres años convoqué a Albarracín, pedí que me ayude en la justicia, yo se reconocer (…) Lo invité para que me ayude en el Ministerio de Justicia, me dijo termino la rectoría y te apoyo. No sé qué ha pasado, habría que preguntarle”, aseveró.