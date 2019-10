Evo respalda a Choque y dice que Costas cometió un “delito”

Luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentara el jueves el cómputo finalizado, el presidente Evo Morales expresó su respaldo a la presidenta del Órgano Electoral, María Eugenia Choque. En cambio, el mandatario manifestó que la renuncia del exvocal Antonio Costas se debe a que cometió un “gran delito”.

El jefe de Estado señaló que los cuestionamientos hacia Choque son una expresión de racismo y discriminación. “Para ellos, el delito del actual Tribunal Supremo Electoral es que una hermana aymara, de pollera, profesional sea la presidenta, eso no perdonan, es una cuestión de clase que no perdonan”, indicó durante una entrevista en Bolivia Tv, el jueves.

Morales señaló que algunos sectores tampoco pueden aceptar que él sea Presidente, porque es indígena. Pidió “fuerza” a Choque y que no se rinda ante los ataques.

“Yo sólo quiero decir a la hermana María Eugenia Choque: ¡Fuerza! No nos vamos a rendir, somos pueblo. Ayer y hoy me di cuenta que no estamos solos”, indicó el jefe de Estado, quien además destacó las concentraciones de sectores que le son afines, que hubo a su favor en La Paz, el miércoles, y en Cochabamba, el jueves.

Evo Morales, presidente del Estado.

La renuncia de Costas

Durante la entrevista, el presidente Morales también habló sobre la dimisión de Antonio Costas al Órgano Electoral y dijo que éste cometió un “delito” al asumir una posición ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sin conocimiento de los demás vocales.

“Un miembro del Tribunal Supremo Electoral renunció. Habrá renunciado el señor Antonio Costas por miedo, porque cometió un gran delito al usar al Tribunal, al tomar una posición ante la OEA, reservadamente, sin que sepan los miembros del Órgano Electoral”, señaló Morales.

El jefe de Estado indicó que quizás Costas renunció para evitar un proceso en su contra por el “delito” que cometió. “Puedo pensar que renunció por miedo, porque quizás después de esto viene un proceso. Y puedo decir que ahora está hablando bien para que no lo procesen. Será la Asamblea (la que determine esto) porque él cometió un gran delito”, reafirmó.

Costas presentó su renuncia como vicepresidente del TSE el martes. En una carta dirigida al vicepresidente Álvaro García Linera señaló que la razón de su dimisión fue por la “desatinada” decisión de sus colegas de suspender la publicación de los resultados del sistema de Transmisión de los Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El domingo, a las 19:40, el sistema de conteo rápido fue paralizado cuando los resultados al 83% perfilaban una segunda vuelta entre los candidatos Evo Morales, del MAS, y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana.

Choque argumentó que se tomo la determinación de suspender el TREP porque se podía generar una “confusión” al presentar al mismo tiempo los resultados del cómputo de actas.

En una entrevista en CNN, Costas señaló que la decisión de sus colegas de suspender ese sistema “derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social”.

El sistema fue reiniciado 22 horas después, con resultados que ya descartaban el balotaje. Al grito de “fraude”, se protagonizaron diferentes protestas en los nueve departamentos.

En dos días se quemaron los tribunales departamentales de Chuquisaca, Potosí, Pando, Beni y Santa Cruz, y desde el lunes se registraron marchas, vigilias, mítines, cabildos y huelgas.

Antonio Costas, exvocal del Órgano Electoral.

TSE: La elección fue “transparente”

En medio protestas por los resultados del cómputo oficial de las elecciones, que dan la victoria a Evo Morales (MAS) en primera vuelta, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirmaron que el proceso electoral fue “absolutamente transparente”.

“Esta ciudadanía sorteada realiza el proceso de escrutinio y cómputo de cada uno de los votos de los bolivianos, ahí está la mayor fuerza de la transparencia (…) Consecuentemente la garantía de la transparencia es observada por todos y cada uno de nosotros. Nuestro sistema electoral en Bolivia es absolutamente transparente”, aseguró el vocal Idelfonso Mamani.

Mencionó que la participación de 207 mil ciudadanos como jurados de mesa dan la garantía de la transparencia. Aseguró la confiabilidad del padrón, que fue auditado, indica que existe “una confiabilidad de más de 90%”. Destacó que se demostró “el manejo responsable de las actividades” del calendario electoral. (ANF)

