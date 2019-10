«Exhortamos a la no violencia; el orden depende de la Policía»

– ¿Hubo problemas con el registro y la impresión en papeletas de candidatos uninominales?, ¿Cómo se ha solucionado?

¿Problemas en qué sentido?

– recibimos la denuncia de que no todos los candidatos uninominales titulares y suplentes inscritos aparecen en las franjas y que al menos hubo la intención de reimprimir millones de papeletas.

Yo creo que es un rumor que no tiene ningún asidero, los partidos políticos tuvieron la mayor libertad para sustituir sus candidatos.

Algunos lo hicieron en plazo, otros fuera de plazo, y otros finalmente no hicieron esa sustitución. Presentaron listas completas en la mayoría de los casos. Emergentes a la verificación de documentos que los ha inhabilitado, se les permitió un periodo que luego se amplió a otro.

– ¿Está todo correcto, no hubo errores en el paso de los datos, lo que pudo dejar fuera a candidatos habilitados?

Habrá casos en los cuales no aparece la fotografía, por ejemplo. Si han presentado fuera de tiempo no puede aparecer la foto.

– Es posible que no aparezca la foto en algunos casos, ¿sabe usted en cuántos?

No, porque se siguen actualizando, siguen renunciando.

– En algunos aparecerán sin foto, pero en cualquier caso, ¿estarán los nombres?

Los que no presentaron las candidaturas, estarán en gris.

– ¿Usted garantiza que no habrá problemas?

¿Por qué problemas? Si es que yo supuestamente soy candidato, hice campaña y el día de la elección mi espacio aparece en gris, obviamente eso puede generarle un problema al TSE…

Pero es que lo has hecho fuera de tiempo.

– Si se presenta algún caso, ¿es por las personas que no hicieron su trámite a tiempo?

No conozco ningún caso, y el reclamo lo tienen que hacer a su partido. Incluso dentro de las papeletas que se ordenaron imprimir, hubo renuncias emergentes sin sustitución, y permanecía por ejemplo el suplente. Pues el suplente está incluido en la papeleta y de ganarse la diputación uninominal asumirá su curul titular.

– ¿El suplente asume?

Claro, en la asignación de los escaños.

– ¿El nombre que aparezca en la papeleta es el que deberá asumir, ¿aunque esa persona fue observada por ustedes, o si renunció por algún motivo?

Cada candidatura tiene un titular y un suplente y no se observa a los dos, sino individualmente en cada caso. Si un titular no estaba habilitado, y no se habilitó cuando correspondía, pues no se inhabilita al suplente. La lista ya está presentada y él o ella permanece. Hay otros casos en los que están el titular y el suplente, pero el partido no presentó la fotografía.

– Y hay casos en los que está en gris, es decir, no está…

Son los casos en los que no se han presentado. Entonces ahí, a llorar al río.

– Si una persona hizo campaña, gastó sus recursos y su papeleta aparece en gris, ¿qué puede hacer?

Ese ya no hizo campaña porque sabe que no está en la papeleta, tendría que ser loco para haber hecho proselitismo para él, lo ha debido hacer para el candidato a presidente de su partido.

– La preocupación viene porque EL DEBER supo de que la semana pasada personal del TSE realizó averiguaciones para reimprimir millones de papeletas con este problema.

¿Pero eso fue interno, en el TSE o externo?

– Consultamos con el gerente de la imprenta Sagitario (la que ganó la licitación para imprimir papeletas), no lo negó, y nos dijo que hablemos con ustedes, que no estaba autorizado de decir nada al respecto. Por eso le consulto.

Si los directores (del TSE) hubieran hecho alguna consulta, eso no es de conocimiento de la Sala Plena, porque quien define las actividades, las acciones, el gasto, la reformulación presupuestaria es precisamente la Sala Plena y tiene que hacerlo basado en informes técnicos y jurídicos, es una locura.

– ¿Qué se hará si aparecen el domingo personas o partidos que protestan porque no aparecen sus nombres en la papeleta de uninominales?

El sábado publicaremos la lista de todos los habilitados, reiterando la publicación. Los partidos, los delegados tienen conocimiento de eso, no pueden alegar desconocimiento porque ellos gestionan sus candidatos, no es el Órgano, y siguen renunciando candidatos. Y hay gente que está renunciando y su foto está ahí. Tenemos que advertir que ese candidato será electo si es que gana.

– El TSE no multó ni sancionó a ningún partido por alguna falta electoral. ¿Fue una elección muy limpia o qué pasó?

En esta oportunidad se ha cambiado la metodología para ajustarla a la ley. Estas transgresiones se consideran faltas electorales y por principio legal, están incluidas en la Ley 018, que dentro de las atribuciones de los jueces, indica que ellos atenderán las faltas electorales. Entonces, se ha reglamentado en ese sentido.

Hubo una comisión que transfirió estas denuncias a jueces electorales como está definido hace prácticamente 10 años. Pero, los jueces no han hecho su trabajo. Esta decisión buscaba dos aspectos fundamentales.

Primero, porque cuando sancionamos y hubo sanciones fuertes, ya sea los medios o los partidos, esas instancias decían que no se había hecho el debido proceso para su tramitación y sanción. No había la doble instancia, eran procesos sumarísimos y ellos no habían tenido la oportunidad de hacer el descargo.

En algunos casos preparaban un amparo y lo llevaban al Tribunal Constitucional, y nos quitaban las atribuciones. Ocurrió eso.

Había flexibilidad también en algunos vocales dentro de los tribunales departamentales, y alguna vez aquí. No en esta gestión, sino en la anterior también. Recuerdo una publicación que hizo la anterior ministra de Comunicación en EL DEBER (Gisela López), justamente, sobre un afiche.

Ella no era militante ni dirigente del partido, entonces no se puede sancionar al MAS. Pero era autoridad, y eso había que derivarlo a la Contraloría. Al final no nos pusimos de acuerdo para hacerlo y quedó en nada.

– El caso Morochata es emblemático, la denuncia contra el presidente Evo Morales de invitar al voto en tiempo que no era electoral nunca tuvo un veredicto ni una sanción.

Es que la ley es laxa. La ley prescribe articulados que prohíben. ¿El OEP tiene herramientas coercitivas para hacer cumplir la ley?, claro que las tiene. ¿Cuáles son?, los jueces y el Ministerio Público. Tenemos el proceso en Riberalta, tenemos el proceso en Cobija.

– ¿Cuántos procesos hay?

Dos, esos que le digo. En realidad, tres; dos que fueron unificados porque el incidente se dio en Riberalta y Cobija, y otro que se sustancia en Riberalta. Los dos están parados.

– Parados a tres días de las elecciones.

Yo creo que habrá una resolución, pero posterior, porque también la justicia no puede estar en función a las circunstancias. El Juez tiene que obrar de manera imparcial como dice la ley. Con eficiencia, con rapidez. Pero ya es medio año de rapidez.

– ¿Y de qué sirve una sanción posterior a las elecciones?

Es que si el juez encuentra que es un delito electoral, van a sancionar a la persona. Puede ser tres años de cárcel o cuatro, en el caso de Riberalta y Cobija. Es un caso penal, no civil.

– Hablemos del caso Morochata, ¿implica una falta?

Es que se excusó el juez, ahora está reiniciando nuevamente.

– ¿Hubo chicanas?

No hubo un cumplimiento adecuado del mandato legal. Concluido este proceso haremos una evaluación del comportamiento y actuación de los jueces y demandaremos al Consejo de la Magistratura que analice esta situación y si corresponde, tome medidas administrativas.

– En la etapa de silencio electoral, ¿no se podrá hacer transmisiones de gestión?

Seguramente habrá alguna información.

– ¿El presidente podrá aparecer entregando obras en estos días?

Recomendable que no lo haga.

– ¿No se lo puede sancionar si lo hace?

Tu eres periodista, sabes exactamente qué es propaganda, qué es campaña y qué es información de gestión. Si pide el voto, está transgrediendo la norma.

– ¿Cómo ha visto la violencia en Potosí y en Santa Cruz?

No es deseable, creo que lo más grave ocurrió en Potosí. Ese fue un incidente que exhortamos se cuide, se evite. Muchas veces son personas que no están participando en estos movimientos, los más afectados. En Santa Cruz, más bien, fue solamente una situación diría menos conflictiva, más aparatosa por los detenidos. Si corresponde, lo definirá la Policía, estamos en una temporada electoral y yo creo que las expresiones democráticas, si no son violentas, hay que respetar.

– ¿La Sala Plena tomaría alguna medida con este tema de la violencia?

Exhortamos a que no haya violencia.

– ¿Sólo exhortación?

Preservar el orden depende de la Policía, no es una atribución directa del Órgano Electoral, eso lo hace la Policía boliviana, es su mandato constitucional.

– Los cabildos que se realizaron decidieron desobediencia civil si gana el candidato Evo Morales, ¿cómo ven esto?

Yo creo que los ánimos están exasperados. Nadie puede hacer apología del delito. Entonces, si se da una situación, cada quien será responsable de lo que le corresponda. Nosotros tenemos que coadyuvar y administrar el proceso electoral y a través de este proceso democrático de emisión del voto, obtener los resultados y acreditar a las autoridades con las credenciales correspondientes.

– ¿Les ha llegado la denuncia del MAS acerca de que hay un intento de golpe de Estado?

No sé si corresponde derivarlo a nosotros.

– Pero es un tema que genera incomodidad, ¿no es cierto?

Es una estrategia, creo yo, del periodo electoral. Las autoridades pueden opinar de diferente manera, nosotros somos objetivos, atenderemos denuncias concernientes a nuestras competencias.

– ¿Si Morales asume el 22 de enero, sería un presidente inconstitucional?

Estamos especulando y es irresponsable de mi parte contestar.

– El cabildo paceño pide la renuncia de ustedes, y además, se anuncian procesos en su contra, ¿cómo ven esto?

Cuando haya procesos nos defenderemos, pues.

Perfil

Profesión

Es Ingeniero en Sistemas Electrónicos con una maestría en Bases de Datos y Redes.

Trabajos

Ex presidente de la Corte Nacional Electoral.

Tuvo a su cargo la Dirección General Ejecutiva a.i. del Servicio General de Identificación de Personal (Segip), también se desempeñó como director de Informática de la Corte Electoral Departamental de Tarija. En distintos momentos de su carrera fue docente universitario.

EL DEBER / Luis Marcelo Tedesqui Vargas