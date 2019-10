Farías: “A la Selección no se le dice no”

El seleccionador de la Verde César Farías protestó ayer porque suspendió un microciclo de la Selección debido a que supuestamente Bolívar y The Strongest no mandarían sus jugadores a la concentración. El titular de la Academia Guido Loayza aclaró que su club “nunca negó futbolistas”.

“Es triste porque primero recibo la llamada de la presidenta del Tigre (Inés Quispe) para decirme que no mandará a cuatro de sus jugadores. Por la noche me llaman (Adrián) Jusino y (Erwin) Saavedra, muy enojados, que no les dejaban presentarse, pero que se iban a presentar. Que después de la cena los dirigentes de Bolívar se presentaron para decirles que tenían órdenes desde arriba para no dejarlos ir”, contó Farías.

Luego resaltó: “A la Selección no se le dice que no. Nosotros queremos salir adelante con los que tienen rebeldía, con los que estén dispuestos”.

Sobre el asunto, el titular de la Academia aclaró a la Red Deportiva que “la postura oficial es que Bolívar nunca negó jugadores pero lo que sí le hicimos conocer a Farías es que no estamos de acuerdo con los microciclos, nosotros apoyamos a la Selección”. El titular de la FBF César Salinas dijo que se reunirá con sus pares de los clubes.

Fuente: https://www.paginasiete.bo