Gratis en El Alto y ‘dos por uno’ en La Paz

La baja asistencia de espectadores en el torneo Clausura, así jueguen los “grandes”, se ha hecho moneda corriente en los escenarios del país, lo que muestra un panorama desolador.

Poco público. Del partido que jugaron Bolívar y Sport Boys en el estadio Hernando Siles, fue el domingo 22 de septiembre por la jornada 12 del Clausura. Foto: Archivo-La Razón

Always Ready anuncia entrada gratuita de la gente, mientras que Bolívar promociona dos partidos a precio de uno. Son ofertas de clubes en procura de lograr que el público vuelva a los estadios y asista masivamente para alentar a sus equipos.

La baja asistencia de espectadores en el torneo Clausura, así jueguen los “grandes”, se ha hecho moneda corriente en los escenarios del país, lo que muestra un panorama desolador más allá de las bajas recaudaciones.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El boom por la llegada a El Alto de partidos de la División Profesional al parecer ya se agotó. Al comienzo de la temporada, Always consiguió llenar el estadio Municipal de Villa Ingenio, donde actúa como local; sin embargo, con el transcurrir de las jornadas eso ha ido decayendo.

En el actual torneo, si bien no fueron malas, las asistencias no fueron las esperadas, ni siquiera en cotejos frente a Bolívar y The Strongest.

El pasado sábado, en el lance Always vs. Sport Boys, había sectores en las tribunas de ese escenario completamente vacíos.

Priorizando la presencia de espectadores a fin de que su equipo se sienta respaldado, la directiva de la banda roja decidió abrir las puertas de par en par para el encuentro de pasado mañana frente al también cruceño Royal Pari (15.00).

La entrada gratuita abarca a todos: hombres y mujeres; niños, jóvenes y adultos. A nadie se le cobrará nada.

Always correrá con todos los gastos que demande la programación, desde el alquiler del escenario alteño, pasando por el pago a los árbitros y otros gastos. El dinero saldrá de sus arcas al resignar toda la recaudación, generando de por sí un déficit.

Pero el propósito mayor es que haya mucho público en las tribunas para un partido importante ante un rival directo, pues Royal Pari está luchando por quitarle justo a Always una plaza para clasificarse a la Copa Sudamericana del próximo año.

En La Paz, salvo en el clásico con The Strongest, las asistencias que ha logrado Bolívar han sido pobres. Solo tomando en cuenta las entradas vendidas por partido, en el único que superó las 4.000 fue frente a San José; en los demás estuvo por debajo.

El domingo habrá un clásico nacional en Miraflores: Bolívar recibirá a Wilstermann. Será un duelo entre el segundo y el líder. La Academia podría empatar en el primer lugar al aviador si le gana. La diferencia en este momento en la tabla de posiciones es de solo 3 puntos (32 contra 29). Los motivos son varios como para “jalar” a mucha gente.

Entonces, con la idea de que vaya bastante público para respaldar a su plantel, BAISA SRL lanzó ayer la promoción de dos partidos a costo de uno. Es decir, los aficionados que adquieran su entrada para el domingo, la misma les servirá también para entrar al siguiente encuentro de la Academia como local, programado para el jueves 17 frente a Guabirá.

“Apoyemos a @Bolivar_Oficial en el Siles. ¡Aprovecha la promoción de una entrada para los siguientes dos partidos en La Paz! Seguimos en pelea por nuestro objetivo. #VamosAKD”, escribió en Twitter Marcelo Claure, presidente de BAISA SRL, la empresa que administra a Bolívar.

De los tres clubes que juegan como locales en el departamento, The Strongest es el más afectado, con ventas que no llegan ni a los 3.000 boletos por encuentro.

Frente a Blooming, que se presumía era un partido para llevar más gente, apenas logró atraer a 2.300 compradores.

En los casos de la Academia y el Tigre, cada uno tiene más de 5.000 abonados, pero ni ellos van al estadio. Les sucedió el domingo a los stronguistas, con solo 311 presentes.

El próximo partido del Tigre como local será el sábado 19 de este mes —después de un paréntesis por la fecha FIFA—, cuando reciba en Miraflores al valluno Aurora.

(03/10/2019)

Fuente: la-razon.com