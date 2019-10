Hay cinco opciones para el control ciudadano del voto en las elecciones

Plataformas ciudadanas, partidos políticos y organismos por la democracia recomiendan al menos cinco opciones para que la ciudadanía pueda ejercer el control de los votos en las elecciones del próximo 20 de octubre. Estas iniciativas se iniciaron ante la desconfianza que se generó por el padrón electoral y las denuncias de acarreo de votos.

Aplicaciones móviles, vigilancia personal ciudadana, delegados en las mesas de sufragio, conteo rápido y supervisión de las actas son algunas de las medidas que se podrán ejercer para verificar la cantidad de votos que se emitan en los recintos electorales.

Ayer en Cochabamba, la plataforma Ruta de la Democracia desarrolló un taller en el que se mostraron las iniciativas ciudadanas de seguimiento al proceso electoral, que estuvo a cargo del director ejecutivo de Transparencia Electoral de América Latina, Leandro Querido.

“Es bueno que los políticos entiendan que hay una nueva realidad, está muy alejada de esa realidad de hace más de 30 años donde habían liderazgos muy fuertes que ocupaban el espacio político del país. Hoy se tienen espacios diversos y los políticos tienen que ser receptivos a ese tipo de demandas”, explicó.

El experto señaló que se aplican herramientas que están relacionadas con la observación electoral y la participación ciudadana.

La recomendación es que el ciudadano esté presente desde el inicio mismo de la jornada electoral. Puede observar la apertura de la mesa, que las ánforas estén vacías y que las papeletas no estén marcadas.

¿Dónde se puede denunciar?

Ante los jueces electorales o los notarios electorales que estarán dispuestos en cada recinto de votación

Se recomienda tomar imágenes de cualquier irregularidad. También se pueden usar las redes sociales.

“El ciudadano común está con ganas de participar. Hoy las tecnologías nos ayudan, hoy se puede controlar un proceso electoral desde el celular. Muchos bolivianos tienen celulares con Internet y a través de aplicaciones se pueden controlar los procesos electorales”, mencionó.

El experto señaló que si bien en el caso de Bolivia se tiene acceso a las aplicaciones para ejercer el control, también pueden tomarse fotografías de las actas que se emitan en las mesas de sufragio.

El representante de Transparencia Electoral detalló que el control se realiza en varias etapas, aunque también reconoció que el día de la elección es clave para cumplir con el proceso de vigilancia.

Se pueden reportar incidentes, irregularidades o actos de violencia que podrían suceder en los recintos.

Otra opción es concentrar el conteo de votos en un punto independiente, aunque para esto se requiere gran cantidad de personal para recoger imágenes de las actas. Varios partidos anunciaron que harán este trabajo.

“A partir del escrutinio público que permite Bolivia, que también le puedan sacar fotografías a las actas de mesa, que eso permite también un mayor control, que no haya manipulación de los resultados”, aseguró.

La plataforma Ruta de la Democracia trabaja en la habilitación de una plataforma en la cual se podrá incluir datos relevantes con geolocalización de los recintos donde se registren las observaciones por parte de los ciudadanos.

Los ciudadanos, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral, pueden actuar como delegados y pueden estar presentes en el cierre de las mesas que se habiliten para esa jornada.

Los partidos políticos también contarán con delegados en cada mesa para el control respectivo. Según los candidatos, movilizarán miles de ciudadanos para este efecto.

TSE tendrá conteo rápido. El TSE tiene un sistema de conteo rápido que es la transmisión de actas, que genera resultados preliminares al 80% a las pocas horas.

IMPULSAN DOS APLICACIONES MÓVILES

La plataforma SOS Bolivia y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) desarrollaron dos aplicaciones móviles que podrían trabajar de manera conjunta.

Ambas aplicaciones tienen el mismo objetivo, ejercer control sobre el desarrollo de las elecciones generales.

Las aplicaciones permitirán la introducción de datos que ayuden a acceder a los resultados que se registren en las mesas de sufragio.

El candidato del MNR, Virginio Lema, es el impulsor de una de las aplicaciones, mientras que el fotógrafo y activista Samy Schwartz encabezó un equipo que trabajó en la segunda app.

El conteo rápido fue propuesto por el Consejo Nacional de la Democracia (Conade) junto a la Fundación Jubileo y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

CRITERIOS PARA AYUDAR AL CONTROL DE VOTOS

En las mesas de votación

– Problemas en el funcionamiento de la mesa.

– Ausencia de delegados de los partidos políticos.

– Un delegado de partido es jurado de mesa.

– Cierre de la mesa antes de cumplir el horario.

– Cierre de la mesa con personas esperando en la fila.

En el momento del voto

– Voto asistido de manera innecesaria.

– No hay privacidad para marcar la papeleta.

– Personas que muestren sus papeletas antes de depositarlas en el ánfora y no anularon el voto.

– Voto de personas que no estaban registradas en la mesa.

– Voto de personas que no tengan su carnet de identidad.

– Ciudadanos que no pueden votar por estar depurados.

En el conteo de votos

– Traslado del ánfora de una mesa a la hora del conteo de votos sin previo aviso.

– Problemas en el funcionamiento de la mesa.

– El conteo de votos se realiza a puertas cerradas sin la participación ciudadana y de los delegados de los partidos.

– Se contabilizan más votos de los que estaban inscritos.

– Los datos en el acta no corresponden al conteo de votos en la pizarra.

– Los jurados de mesa no anotan las observaciones en el acta oficial.

– Los jurados de mesa se niegan a entregar copia del acta a los delegados de los partidos políticos.

Los Tiempos / Geraldine Corrales Arandia