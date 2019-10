Incendios en la Chiquitania; la Pachamama y los matricidas

Ovidio Roca

“El interés electoral y demagógico prima sobre la aplicación de la norma técnica de beneficio ciudadano”. SNCHY

Algunos servidores públicos y para quedar bien con sus jefes, han calificado de discriminatorio y regionalista el pedido ciudadano de desalojo de los ocupantes ilegales de tierras en la Chiquitania, dando un sesgo político e ideológico a algo que es legal y con base científica. Lo que en realidad se busca es el respeto del ecosistema, del buen uso y respeto a las tierras y del medio ambiente y esto en salvaguarda de nuestra supervivencia.

No se trata de discriminar entre cambas y collas, sino de cumplimiento de la ley, pues el Gobierno desconociendo a la Gobernación y los Municipios otorgo tierras que por su vocación y por disposiciones legales del PLUS no pueden ser utilizadas para uso agrícola y peor aún, tierras que son intangibles por ser Parques, Reservas Naturales y TCO.

El Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, parágrafo dos, numeral 38, indica que una nueva ley de tierras debe delegar a las autoridades autónomas (Gobernación, municipios e indígenas) la distribución de las tierras fiscales. !!! Que hicieron al respecto, durante todos estos años los Parlamentarios autonomistas!!!.

En Cabildos multitudinario realizados en varios Departamentos del país, los ciudadanos bolivianos preocupados por la destrucción de los bosques, el ecocidio y la destrucción de la madre tierra que producirá el cambio climático y afectara el futuro de sus hijos, exigieron abrogar las leyes y D.S. que aprobaron los desmontes en la chiquitania.

Los Dirigentes del Comité Cívico pro Santa Cruz han solicitado específicamente el desalojo de los colonos asentados ilegalmente en tierras de la Chiquitania y también que se juzgue a quienes autorizaron esta entrega que produjo la quema de millones de hectáreas de bosques por estas dotaciones, en suelos que no son aptos para la agricultura y especialmente en los Parques Naturales, Áreas Protegidas y TCO, generando con ello un ecocidio masivo de plantas y animales.

En los años noventa, preocupado por el mal uso que se daba a las tierras CORDECRUZ con apoyo de la GTZ de Alemania, investigo y elaboro el Plan de Uso del Suelo para el Departamento (PLUS). Con él se reglamentó el uso y protección de los suelos, bajo la lógica que estos deben ser utilizadas de acuerdo a su vocación o como se dice, de su capacidad de uso mayor. Usar las tierras para usos no compatibles con su vocación y capacidad no es bueno para nadie, salvo para los politicastros y especuladores.

El 21 de septiembre de 1995 se aprobó el PLUS mediante D.S. No 24122 y el año 2003 se lo hizo mediante Ley de la República Nº 2553.

Este Plan establece los usos autorizados para las tierras del Departamento y por su parte los Municipios hicieron lo propio y a mayor detalle en su territorio, incorporando sus particularidades, resguardando su paisaje y creando Áreas protegidas municipales, Áreas de preservación e incentivando el establecimiento de Reservas Privadas de Patrimonio Natural (RPPN).

Está claro que el buen uso de las tierras no está en la lógica de los matricidas pachamamistas del MAS y la entrega de tierras a los colonos en territorio cruceño y oriental sin conocimiento de la Gobernación y los Municipios autorizando su chaqueo y quema, es una estrategia de colonización y sustitución poblacional y de captura de votos para las próximas elecciones.

Desde que el MAS tomo el poder ha acarreado a Santa Cruz, a Pando y al Beni, cientos de miles de colonos (mitimaes) para consolidar su dominio sobre el territorio oriental, con la estrategia racista de contar con el voto de esas comunidades andinas y mantenerse indefinidamente en el poder.

La Fundación Tierra publicó que en Santa Cruz entre el 2006 y 2016, solo el 4% de los beneficiarios de la dotación de tierras fiscales fueron indígenas del oriente, el resto fueron entregadas a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y a la Confederación de Interculturales de Bolivia de procedencia andina.

Dicen que así nomás había sido y la pregunta es ¡!hasta cuándo!!. El principio de subsidiariedad nos indica que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) más próxima al objeto del problema por lo que el cuándo, será el momento en que los ciudadanos tomen responsabilidad de su destino en un Régimen Federal.

Los impuestos deben cobrarse en los niveles Municipales y dar participación a los niveles Departamentales y Nacionales. La dotación de tierras fiscales cumpliendo las normas de uso del suelo debe ser de competencia Municipal y así por delante, como lo prevé la Constitución.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com