«Hice el spot Cara Conocida» del caso Zapata en el 21-F

Inéditas revelaciones de Walter Chávez.

“El Gobierno aceptó que vuelva de Argentina como refugiado, pero me pidió que no me meta en escándalos feos”

Contó en Asuntos Centrales que hizo algunos spots del 21-F con una agencia a pedido de Doria Medina. Uno fue el “cara conocida” que aludía el caso Gabriela Zapata.

Niega haber sido el autor de la filtración. “Fue un mérito de Valverde”, dice.

Confiesa que se fue a Argentina por temor a represalias ya que había una investigación y “cosas raras”.

Detalló que se alejó del MAS en 2014 después de haber liderado las estrategias electorales de Evo Morales desde 2002 debido a un “problema personal feo y violento” con Raúl García Linera, hermano del vicepresidente.

Explicó que luego hablaron dos veces y que ahora la relación es tranquila. Lo mismo con el Vicepresidente, pero no ha vuelto a hablar con Evo.

Asegura que no trabaja ahora en ninguna campaña y que le hubiese gustado estar, pero el MAS no lo llamó. Apunta a ser asesor en las subnacionales.

Si algún opositor lo busca puede trabajar porque es técnico, pese a ser de izquierda.

A sus 52 años dice que vive con alguna comodidad y ha construido en San Carlos una casa nueva para sus 150 gallos. Invierte en ellos parte de lo que gana.

Sostiene que esta es “la campaña de las encuestas más que de las propuestas”

Afirma que es una elección aún abierta y que al MAS le cuesta ganar elecciones desde 2015. “Mesa está pidiendo el voto útil de una manera inútil”, opina.

Agrega que es difícil que haya guerra sucia en las últimas semanas de campaña





Fuente: Asuntos Centrales