Jorge Aguilera: «Los incendios son el Chernóbil latinoamericano «

“Los incendios amazónicos son el Chernóbil latinoamericano”. La aseveración es del experto colombiano en comunicación y manejo de crisis Jorge Aguilera, quien detecta algunas similitudes en la manera en la que se atendieron estos incidentes.

Aguilera llegará al país para participar como expositor en el seminario sobre comunicación política “Antes y después del 20-O: Perspectivas y resultados de la campaña electoral”, que se realizará en Santa Cruz el 8 de octubre en la Universidad Técnica Privada de Santa Cruz (Utepsa). Además, ofrecerá otras ponencias y presentará su libro “Gerencia integral de comunicaciones II”.

Los Tiempos conversó vía Skype con el conferencista, quien tiene un doctorado en comunicación y manejó, desde el punto de vista comunicacional, diversas crisis de empresas e instituciones a lo largo de sus más de 20 años de carrera.

¿Qué opina del manejo de la crisis de los incendios a nivel de comunicación?

Para mí los incendios amazónicos son el Chernóbil latinoamericano y por qué lo comparo con ese incidente, porque tiene dos grandes parecidos: los errores en el manejo de Chernóbil son muy parecidos a los errores en el manejo de los incendios en Chiquitanía y en la Amazonía.

Y dos, por los efectos ambientales y en la fauna que tienen los incidentes. Obviamente en un incendio vamos a hablar de recuperación del ambiente en 150 años, 220 años, mientras que tienen los incidentes, los efectos pues son miles de años (…), pero cuando ves cómo se va a comportar (en cuanto al efecto medioambiental) para mí el parecido es altísimo.

Además, por cómo terminó comportándose también el Gobierno (de la ex Unión Soviética), que intentó desdibujar algunas cosas, demorarse, dar declaraciones como minimizando el efecto y eso lo que hace de fondo es generar un mayor impacto porque no se toman decisiones a tiempo.

Te pongo un ejemplo. Por qué se presenta el incidente de Chernóbil, porque hay una persona, un director de la planta que empieza a tomar decisiones que ponen en riesgo el ejercicio de esta.

Aquí en Chiquitanía empezaron a tomar decisiones que ponían en riesgo el equilibrio ambiental de la zona (…) Dan una serie de instrucciones, decretos y otros no solamente para deforestar, sino también para incendiar (chaqueos) que después no pudieron controlar y pasó tal cual en Chernóbil. Después de que estalla, después de que empieza a desequilibrarse el reactor de ahí en adelante fue muy difícil controlar el incidente, aquí pasó algo muy similar.

Hay una norma en manejo de crisis que dice que la conjunción de dos estupideces causa, por lo general, un incidente, es decir, la construcción de dos escenarios de cierta torpeza pues van a concluir que se presente un accidente (…) (en este caso) se tomó una serie de decisiones que terminan generando un problema bastante grave.

Hay otra norma en crisis que dice que se debe superar la negación. En Chernóbil, por ejemplo, tan pronto estalla el reactor, el director de la planta no lo creía (…). Aquí pasó algo muy similar, se genera el incendio con unas proporciones muy graves y aún así no le daban credibilidad a lo que estaba sucediendo.

¿Pero esto de no ver lo que ocurre es intencional?

Es una negación, yo creo que no se dan cuenta de las dimensiones de lo que sucede. No sé por qué razón, si por impericia de quien está manejando (…) o porque simplemente no le conviene.

Cuando ya amanece en Chernóbil y se dan cuenta del accidente (…) el Gobierno establece que pues puede quedar mal ante la opinión pública y decide postergar la evacuación de la gente, alarga una decisión para no quedar mal, aquí vi algo similar, como que quisieron manejar la información de otra forma y eso lo que hizo fue alargar una decisión más oportuna frente a lo que estaba sucediendo.

De hecho, hay otra norma de estrategia que dice ‘acepte sus errores antes que otro los exagere’ (…) Aquí no sucedió eso, de hecho vi como una guerra informativa, los que estaban generando información para procurar el control y vi incluso acusaciones de que había gente que quería sacar rédito (…) Y por supuesto hay un tema que es la gran confluencia de estos dos hechos, que es la apropiación de la cultura frente a los incidentes.

¿Qué le enseñó Chernóbil a los rusos?, les enseñó que el tema de la cultura atómica pues era de mucha responsabilidad y que había personas sin la competencia necesaria para manejar un reactor nuclear.

Aquí hay que ver algo similar: ¿cuánto está el boliviano acostumbrado a tener en cuenta patrones de impacto ambiental cuando hacen las quemas?, porque vi a gente en los videos a gente defendiendo a capa y espada los incendios.

¿Lo ocurrido tendrá impacto electoral?

Creo que sí, incluso en un target muy puntual. Se está viendo a nivel global que la generación que más se preocupa por el impacto ambiental es la que está llegando a desarrollar ciudadanía, es decir, estamos hablando de personas de 20, 21 años, que tienen derecho a voto, desde los 18 en el caso de Colombia, y creo que ellos (…) van a tener voto de castigo a las responsabilidades (…)

La opinión publica joven se construye de forma horizontal gracias a las redes, es decir, mientras que el adulto estaba acostumbrado a la televisión, el joven comparte mucha información en redes y discute con otras latitudes. Entonces vas a tener una opinión pública horizontal, muy dateada que comparte puntos de vista, ahí creo que se puede generar un voto de castigo en el sector joven por la responsabilidades del impacto ambiental que pueda tener este incidente.

