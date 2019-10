Los cabildos de Tarija y Oruro alzan su voz contra Evo Morales

Los cabildos de Tarija y de Oruro alzaron la voz en contra del presidente Evo Morales. En ambos encuentros se desconoció su candidatura y se advirtió con desobediencia. En la cita de la tierra chapaca también se resolvió sumarse al pedido de federalismo y exigir amnistía para los presos y perseguidos políticos.

El cabildo de Tarija inició a las 16:30. Centenares se concentraron en la plaza Luis de Fuentes. Una cueca chapaca, la entonación del Himno departamental y el grito de “Bolivia dijo no” dieron inicio a la reunión.

Janeth Molina, representante de las provincias, fue una de las primeras en subir a la testera. “El Gobierno se olvidó de que Tarija tiene provincias productoras (…), se olvidó de que Tariquía tiene que respetarse, de que O’Connor, Bermejo, el Chaco y otras provincias existen, y que necesitamos recursos y servicios básicos” expresó.

Nelly Coca, comunarias de Chiquiacá, planteó en su intervención la abrogación de los decretos que autorizan el ingreso de las petroleras a Tariquía. “Que nos ayuden a decir: ¡Tariquía no se toca! No nos dejemos comprar. Nuestra vida no vale una garrafa y una cocina. Tariquía no se vende”, exclamó.

El tema del federalismo fue puesto en la agenda de consultas por el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, Edwin Rosas. “Debemos decidir si queremos federalismo. Tarija no puede seguir postergada en el olvido”, dijo.

Luego de que se determinara exigir al Gobierno declarar amnistía y cese de la persecución política, la hija del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández señaló: “No podemos permitir que conviertan a Bolivia en una prisión. Este 20 de octubre castiguemos democráticamente a los verdugos de este pueblo”.

Entre los asistentes a la cita estuvieron el Gobernador de Tarija, Adrián Oliva, y los presidentes de los comités cívicos de Potosí, Marco Pumari, y de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Los cabildos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Tarija son el reflejo y la esperanza que tenemos los bolivianos para dibujar nuestro futuro”, expresó el cívico cruceño.

El acto finalizó con la entonación del Himno Nacional cerca de las 19:00.

En el occidente, en la urbe orureña, centenares de personas se concentraron en la avenida 6 de Agosto para el cabildo. Al comenzar el acto se escuchó el grito: “Si esto no es Oruro, ¿Oruro dónde está?”.

Uno de los primeros disertantes señaló que ese departamento es perjudicado por el centralismo. “Oruro ocupa el quinto lugar en desarrollo, después de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto. El centralismo nos está matando, no nos deja desarrollar”, dijo.

Julio Alvarado, en representación del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) felicitó la concentración y planteó un juicio de responsabilidades. “Hemos decidido iniciarles juicio de responsabilidad a los que violan la Constitución y los derechos humanos. Los que incendiaron la Chiquitania y entregaron nuestros recursos naturales deben ir a Chonchocoro”, manifestó.

Cerca de las 21:00, José Luis Toco, miembro del Comité Cívico ad hoc de Oruro, realizó las consultas a la multitud. La primera fue referida a la explotación del litio en el Salar de Coipasa. “El cabildo resuelve exigir al Gobierno central la elaboración y aprobación de una nueva Ley específica sobre recursos evaporíticos y del litio”, dio a conocer.

Entre las más de 10 resoluciones también se determinó desconocer la repostulación del binomio del MAS y activar mecanismos de desobediencia civil en caso de un cuarto mandato. Cuando se consultó al respecto entre la multitud se escuchó: “voto castigo, voto castigo…”.

El presidente de la cámara de diputados Víctor Borda, indicó que los cívicos “jamás” plantearon un debate sobre el tema del federalismo y manifestó que el supuesto objetivo de los cabildos es el de perjudicar los comicios del 20 de octubre.

“Hay una intención de algunos comités cívicos, de algunos partidos de derecha de inviabilizar el proceso eleccionario”, manifestó el legislador.

Resolución de Tarija

Binomio Rechazar la candidatura inconstitucional de de Evo Morales y Álvaro García Linera, en aplicación y respeto a la voluntad del pueblo, expresada en el referendo del 21 de febrero de 2016.

Resolución de Oruro

Litio El cabildo resolvió exigir al Gobierno la elaboración y aprobación de una nueva ley específica sobre recursos evaporíticos y del litio para la explotación e industrialización en el salar de Coipasa.

