Menor fallece electrocutado tras apoyarse en un poste de alumbrado público

Santa Cruz.- Víctor Siani, un menor de 14 años, perdió la vida la madrugada del lunes luego de sufrir una descarga eléctrica cuando aparentemente se apoyó en un poste de alumbrado público, en la avenida Mutualista y tercer anillo de la capital cruceña.

Deisy, madre del adolescente, manifestó que su familia vive en el municipio de Mineros y llegaron hasta la ciudad para vender pastillas y chicles. En contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP), la progenitora dijo que su hijo intentó cruzar al otro lado, pero que al sostenerse del poste recibió la descarga.

«Mi hijo llegó el domingo, me pidió diez pesos para comprarse su caja de chicles y yo le di. Me dijo que no me iba a pedir más, que era la última vez porque él iba a vender», expresó.

Contó que al no retornar su hijo la noche del domingo ella tuvo que adelantarse en su viaje de retorno a Minero, al día siguiente recibió la fatal noticia de que su hijo falleció electrocutado.

«Por qué no pusieron (un aviso en el poste) que estaba mal, que era de peligro. Cualquier niño se hubiera electrocutado y a mi hijo le tocó. La CRE tiene que tener cuidado», dijo la madre en medio del llanto.

Un grupo de vecinos y comerciantes del mercado Mutualista se organizaron tras conocer el lamentable deceso para prestar un lote baldío e instalar una carpa, para que el menor sea velado puesto que los allegados son de escasos recursos. También donaron un nicho en el cementerio de la zona La Cuchilla.

