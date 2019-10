Mesa pregunta al Gobierno si está dispuesto a desconocer los resultados del TSE tras la auditoría y convocar a nuevas elecciones

Mesa le pregunta al Gobierno si está dispuesto a desconocer los resultados del TSE tras la auditoría

El candidato de Comunidad Ciudadana está en Santa Cruz y visita los puntos de bloqueo. Responde con una pregunta a la posición formulada por el Gobierno, que le pidió sumarse a la auditoría de la OEA.

El expresidente de Bolivia llegó a Santa Cruz para reunirse con diferentes sectores I Foto: EL DEBER.

Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC), planteó este martes que nuevas elecciones sean la forma «ideal» para solucionar la crisis política que vive el país, en medio de denuncias de “fraude” respecto a los comicios que le dieron a Evo Morales la victoria en primera vuelta.

El expresidente respondió con una pregunta al planteamiento del Gobierno, que le pidió sumarse a la auditoría que realizará la OEA. “¿Está dispuesto el Gobierno a no aceptar los resultados que ha dado el TSE?”, manifestó el opositor desde la capital cruceña.

Abogó para que el proceso de revisión del proceso electoral que realizará la OEA en el país tenga un carácter vinculante, que eso sea aceptado por la administración del MAS y recordó que ya el informe preliminar advirtió irregularidades.

“Todos los caminos están abiertos, no tenemos la menor duda de que una nueva elección sería lo ideal, siempre y cuando esa nueva elección no sea parte de una manipulación para llegar a una prolongación en el poder de Evo Morales, más allá de su plazo determinado de Gobierno”, acotó Mesa.

Sin embargo, enfatizó que cualquier vía que se opte para pacificar el país no será aceptada si se burla de la voluntad popular. “No vamos a aceptar una solución que le dé la espalda a lo que fue el voto del 20 de octubre, y no le vamos a dar la espalda a un pueblo que está luchando en la calle de forma democrática y pacífica”, explicó.

Atribuyó al Gobierno el despliegue de grupos violentos que generan heridos y censuró la postura de las autoridades nacionales, de sacar a sus sectores afines para desbloquear la protesta popular. “Yo respeto a quienes han votado por Evo Morales, nuestra lógica no es oponernos a su opinión, nosotros estamos pidiendo que se respete el voto popular, eliminando el fraude”, concluyó.

