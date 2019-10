Mis sugerencias para el Cabildo:

1) No beba, ni antes ni después, no es una fiesta, si bebe, va a dañar el propósito del cabildo

2) Por seguridad no lleve a niños, sea por que se podrían perder o por que podrían ser sofocados por la multitud

3) No lleve a la banda ni musicón, repito, no es una fiesta

4) Eso va a estar repleto de vendedores ambulantes, si compra algo, guárdese los envoltorios: NO TIRE SU BASURA A LA CALLE (botellas vacías, vasos de plástico, envoltorios, etc) no sea cochino

5) No lleve cohetes y si lleva no los use en los discursos ni los lance si se encuentra entre mucha gente (las pausas tienden a reventar en el piso)

6) No sea pendejo, aguántese y no bolee, yo sé que es su cachete pero va a estar entre mucha gente y eso puede ser asqueroso para los demás y seguro tendrá que escupir ese vómito de Shrek

7) Use desodorante, mejor si se baña, seguro vamos a gritar y a levantar los brazos.

8) Tenga cuidado, van a haber carteristas, también infiltrados

9) Si ve gente sospechosa sacando fotos a personas sea desde celulares o cámaras, sáqueles fotos también y publíquelas en cuanto lugar pueda (eso sí, no lo haga por deporte, trate de estar seguro de que son infiltrados)

10) La prensa debe estar bien uniformada, estamos en momentos delicados y susceptibles. Dejen hacer su trabajo a la prensa, colaboren.

Si existiera alguna comisión organizadora, distribuyan basureros cada cierto tramo. Si ese sitio queda como un basural, será utilizado como propaganda negativa y de alguna manera merecida por tirar basura a la calle.

No lo olvide: NO ES UNA FIESTA! NOS ESTAMOS JUGANDO EL FUTURO. #YoVoyAlCabildo

Fuente: Julico Jordán

