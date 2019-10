No nos escapamos Evo, somos víctimas de la corrupción política y judicial

Evo, escuche la entrevista que te hizo Jimena Antelo, y cuando te planteó si estabas dispuesto a dictar amnistía para los perseguidos políticos te acordaste de mí.

Fuimos colegas 8 años en el Parlamento, nos eligieron juntos el 1997 y fuimos de los diputados más votados del país, muchas veces discrepamos, siempre nos tratamos con respeto, inclusive cuando trataron de desaforarte por pensiones, te defendí y lo arreglamos el tema porque me parecía importante que el parlamento represente a todas las corrientes de opinión y sectores del país.

Asumí el Ministerio de Agricultura por 72 días y me toco vivir los enfrentamientos de octubre del 2003, fiel a mis principios busque la solucion negociada del conflicto, me dedique a concertar con los sectores enfrentados, me reuní con Juan del Granado, Alcalde de La Paz, Waldo Albarracín Defensor del Pueblo, Sacha Llorenty representante de DDHH, el desemboque violento y la interrupción del mandato constitucional fue un golpe duro a la democracia. A raíz de esos enfrentamientos se inicia un juicio de responsabilidades plagado de irregularidades y que la Comisión de Constitución del Congreso con un informe definió que ni Guido Añez ni Hugo Carvajal teníamos responsabilidades en las muertes de octubre y se votó y vos votaste por ese informe luego como no tuvieron los votos suficientes para enjuiciar a nadie votaste junto a otras bancadas de manera ILEGAL E INCONSTITUCIONAL para que nos enjuicien a todos, entonces no puedes decir que no sabes porque estoy afuera y porque tome el triste camino del exilio.

Salí de mi país en busca de justicia, ojala algún día se pueda investigar de manera desapasionada los sucesos de octubre del 2003 y se castiguen a los responsables que causaron la muerte de Bolivianos, incitando a la violencia, provocando enfrentamientos armados tomando rehenes a ciudadanos que nada tenían que ver en los conflictos, nosotros quienes también somos victimas de esos hechos violentos somos los más interesados en una investigación independiente, seria y a profundidad.

Quieres enmendar tanta injusticia cometida en tu gobierno? Te propongo lo siguiente para lograr un verdadero reencuentro de todos los Bolivianos y que tengamos la posibilidad de volver a vivir en democracia. : PRIMERO.- Dicta una Amnistía GENERAL E IRRESTRICTA QUE IMPLIQUE EL RETORNO DE LOS EXILIADOS, LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y LA NULIDAD DE TODOS LOS JUICIOS POLÍTICOS INICIADOS POR TU GOBIERNO. Te parece justo que haya gente enjuiciada y presa más de 10 anos sin sentencia?

Te parece correcto que personas Juan Carlos Guedes este en terapia intensiva sin derecho a defenderse en libertad? Que Zvonkito Matkovik esté años en prisión sin sentencia? y así te puedo nombrar a muchas personas perseguidas y enjuiciadas irregularmente, solo por decisión política. Somos 1.200 exiliados, mas que en las dictaduras militares contra las cuales vos hablas pero que yo las combatí. Banzer dicto Amnistía, Pinochet perdió un Referéndum respeto el resultado y dicto Amnistía, tenemos derecho a vivir en nuestro país. SEGUNDO.- DECLARAR VACANTES TODOS LOS CARGOS DEL MINISTERIO PUBLICO Y EL PODER JUDICIAL NOMBRANDO UNA COMISIÓN DE UNIVERSIDADES, COLEGIOS DE ABOGADOS, ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS E IGLESIAS PARA PROPONER TERNAS AL PARLAMENTO PARA UNA RENOVACIÓN TOTAL. Solo así se luchara en serio contra la corrupción.

Hoy no solo los políticos somos victimas de ese corrupto antro de jueces y fiscales, la población en general es victima de extorsión, chantaje, fallos comprados, fiscales extorsionadores que responden unas veces al poder político y otras veces al poder económico sino es a ambos.La justicia que creaste Evo es un asco. No es muy difícil mi propuesta, tenes dos tercios del Parlamento hasta enero, manejas los tres Poderes del Estado más el Poder electoral, es solo la voluntad y decisión política y como ha sido una constante en tu gobierno….Metele Nomas….pero ahora para que los Bolivianos retornemos al país, vivamos en libertad y recuperemos la democracia. Debe ser muy triste pasar a la historia como un dictador que no respeto la ley, que se dejó llevar por sus ambiciones ilimitadas de poder y no dormir tranquilo.

Espero poder expresar lo que también sientes querido Voltio

Guido Chelelo Añez