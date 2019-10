Ortiz niega que detrás de su candidatura haya un «cálculo político» con miras a las elecciones para gobernador

Oscar Ortiz visitó los estudios de EL DEBER Radio

El candidato por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, estuvo en EL DEBER Radio a solo horas de que inicie el silencio electoral. Habló de diferentes temas, como el manejo de las AFPs, los jubilados, una eventual segunda vuelta y la gestión de 13 de Gobierno de Evo Morales.

Ortiz niega que su candidatura forme parte de un «cálculo político» con miras a las elecciones subnacionales (gobernadores y alcaldes) y espera que este domingo la sorpresa la dé su candidatura.

Nueva generación

«Soy parte de una generación que formó parte de los primeros cabildos, que sabe que Santa Cruz y Bolivia puede ir más adelante, represento una apuesta a la modernidad, vemos nuestra deficiencias en el sistema de salud, el atraso en la educación, son estructuras que no corresponden al siglo 21 y eso se traduce en corrupción».

Voto útil

«Veo que hay gente que dicen que no creen en otra opción, a pesar de que no confían, no hay voto útil por alguien en el que no se puede confiar»

No habla de la Gobernación

«Nosotros tenemos una posición muy clara, no haremos cálculos políticos porque estamos enteramente concentrados en estas elecciones, después se verán quienes están mejor perfilados para las elecciones subnacionales».

Apoyo de la gente

«Estamos contentos, estoy seguro y orgulloso de decir que hemos trabajado más que nadie apoyado en dos columnas: la gente y las manos limpias, el pueblo se ha identificado con nuestra campaña. Esta noche estaremos en nuestro cierre de campaña en el primer anillo del Parque Urbano, en Santa Cruz, desde las 18:30».

Encuestas

«En esta etapa final de campaña se multiplican las encuestas, unas dicen una cosa, otras otra, ha aparecido un candidato que aglutina un voto más de identidad religiosa, pero este domingo (día de elecciones) vamos a ser la sorpresa, hemos tocado puertas y estamos seguros porque lo siento, la gente nos dice estamos con Bolivia Dice No, habrá un gran apoyo de la gente»

Evo Morales

«Si gana, primero es un candidato ilegítimo y esto dará como resultado un presidente ilegítimo y eso llevará a una polarización que gracias a Dios no es violenta en las calles, no como Venezuela, pero habrá un descrédito y una desinstitucionalización de la democracia».

«Aunque sí hay una polarización en la forma de gobernar, en el tema de la democracia se agravará aún más. Buena parte de nuestra historia se ha definido entre el prorroguismo y quienes buscan limitar el prorrogismo».

«Resulta que ahora Evo nos dice que necesita 5 años más (para trabajar), si no lo hizo en 13 años, cuando había más recursos, no lo va a hacer ahora».

Ortiz ve un ‘acelerón’ hacia una crisis

«En la economía, Evo dice: si yo no estoy, miren a Ecuador miren a Argentina; más bien, si ellos (MAS) siguen vamos a seguir en ese camino porque no están frenando y más pisan el acelerador hacia una crisis porque no están tomando las medidas de reducción de los gastos necesarios, de proyectos sobre dimensionados, sin estudio previo, que no solo serán elefantes blancos que no le dan utilidades al país sino que habrá que sostenerlos».

Segunda vuelta

«Nosotros hemos sido una oposición real durante 13 años; nunca votaríamos por Evo Morales. Pero dejo en claro que estamos trabajando para ser nosotros los que estemos en segunda vuelta».

AFPs más rentables

«¿Cómo volvemos a que las AFPs de los jubilados puedan tener rentabilidad superior al 8%?, ahora no superan el 1,2% lo que hace inviable la jubilación, eso quiere decir que el ahorro de un año significará el ahorro para un solo mes de pago luego de la jubilación. Es negativo incluso porque la inflación es más alta, en poder adquisitivo uno tiene menos dinero».

Detenidos en la concentración del MAS

«Lamento el hecho, la Policía actuó desproporcionalmente cuando no había ninguna protesta; la Policía debe tener una neutralidad para permitir una protesta pacífica y democrática. La Policía debe evitar reprimir cuando pudo hacer sido una situación más de contención».

EL DEBER / Pablo Cesar Cambara Ferrufino