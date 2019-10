Pedirán reemplazo de Costa en el comité de selecciones

“Voy a pedir (en el próximo consejo superior) que se lo reemplace (a Costa) porque no puede ejercer, ya que está castigado. Lo que hizo fue una irresponsabilidad, ya que un dirigente tiene que guardar compostura”, señaló Blanco, luego de conocer la sanción que recibió Costa por parte del Tribunal de Disciplina Deportiva.

Costa, que ejerce como vicepresidente de Always Ready, fue castigado por “insultos y golpes (contra los jugadores de Sport Boys)”, también tiene una sanción económica de 1.000 dólares por incumplimiento de funciones en el encuentro que se disputó el estadio Municipal de El Alto.

En ese sentido, el joven dirigente no podrá realizar ninguna labor dirigencial durante tres meses, aunque se sabe que no tendrá problemas en observar los encuentros de Always desde la tribuna.

Fuente: https://eldeber.com.bo

