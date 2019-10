Plan gubernamental para jóvenes proyecta viviendas de entre 21.000 a 42.000 dólares

El Gobierno prevé otorgar viviendas desde $us 21.000 hasta $us 42.000 a los jóvenes, de entre 18 y 29 años, que accedan al plan de vivienda con subsidio estatal del 30%. El beneficio tendrá una tasa de interés del 5,5%, con un plazo de hasta 25 años.

“El precio más bajo que hemos puesto a la venta es un departamento de $us 21.000, si no me equivoco, un poco más de $us 21.000 y el más caro se ha vendido a $us 42.000 (…). Creemos que hay una oferta importante para que las y los jóvenes puedan acercarse y puedan acceder de manera más fácil a estos proyectos que estamos ejecutando”, dijo ayer a La Razón el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Javier Delgadillo.

Los beneficiarios podrán acceder a este crédito inicialmente en el Banco Unión, con un interés del 5,5% y un plazo de entre 20 y 25 años. Para garantizar ese 30% de subvención y otros proyectos de vivienda para diferentes sectores, el Gobierno cuenta con un fideicomiso de Bs 1.200 millones.

Los postulantes a este beneficio deben cumplir requisitos como tener nacionalidad boliviana, entre 18 y 29 años de edad, no contar con vivienda propia, no haber sido beneficiado con anterioridad de los programas estatales de vivienda y calificar al crédito en la institución financiera.

En la primera etapa de este programa se prevé beneficiar a 1.000 jóvenes, quienes accederán a viviendas en el eje central.

“En La Paz tenemos un bloque del condominio Wiphala, la segunda fase del condominio Mecapaca, en Achumani. En Cochabamba tenemos la Villa Sudamericana, el condominio Bartolina, el condominio Pirhua. Y en Santa Cruz tenemos una oferta mucho más variada, proyectos en Warnes, Cotoca, en La Guardia; en Santa Cruz hemos tenido posibilidades de trabajar proyectos de comunidades urbanas en varios de estos lugares”, complementó.

Programa. El miércoles, el presidente Evo Morales anunció un plan de crédito de vivienda para jóvenes, el cual consta de tres lineamientos. El primero es un “crédito mancomunado”, que implica el pago sobre el ingreso de los beneficiarios con el apoyo de los ingresos de los padres de familia para alcanzar a cubrir el préstamo.

El segundo emprendimiento es la gestión y construcción de “villas estudiantiles” para los jóvenes de escasos recursos que llegan, principalmente, del área rural a las ciudades para continuar sus estudios en las universidades y así tengan un lugar donde vivir el tiempo que duren sus estudios. Para ello se coordinará con las universidades y los gobiernos municipales para que doten los terrenos y el Ejecutivo, a través de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), construirá los inmuebles.

“Y el tercer lineamiento es el subsidio de hasta 30% de los precios que nosotros estamos poniendo en oferta en nuestros departamentos y en nuestras viviendas, en los proyectos de comunidades urbanas, dijo Delgadillo, quien prevé que la próxima semana Morales lance el plan para beneficiar a esta población con una edad menor a los 28 años, que es el 53% de la población del país.

