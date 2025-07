Morena dialoga con el MAS y el evismo

El jefe de campaña de Eva Copa considera que figuras del evismo pueden aportar al país y afirma que el MAS representa una opción real de izquierda.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Iván Lima, jefe de campaña del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), la fuerza política que postula a la presidencia a la actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa, confirmó este martes que su organización mantiene canales de diálogo con sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y está dispuesta a acoger al evismo como parte de su propuesta política, descartando por completo cualquier acercamiento con Andrónico Rodríguez.

“El presidente Arce es militante del MAS y está con Eduardo del Castillo. Yo me retiré del gobierno el 26 de septiembre del año pasado, así que ya no tengo una relación con él que me permita opinar sobre lo que ha hecho su administración desde entonces”, explicó Lima, entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sobre la postura de Morena frente a la candidatura de Andrónico Rodríguez, Lima fue categórico. “No vamos a ir con Andrónico, lo hemos hablado en el interior de Morena y no lo vemos como una solución para el país. Eso está totalmente descartado. No hay ni siquiera un ‘puentecito’, como dicen algunos. No son serios, no son transparentes, no hablan. Representan al peor parlamento de la historia, que ha bloqueado al país”, dijo Lima.

El jefe de campaña añadió que la falta de diálogo con Rodríguez ha sido constante. “Lo han dicho muy claro: Andrónico es el candidato mudo, el político mudo. Él no dialoga. Por lo tanto, no tenemos nada que hablar con él”, sentenció.

En contraste, Lima destacó que Morena sí encuentra puntos de encuentro con otros sectores del MAS y con figuras históricas del evismo. “Lo que sí te puedo decir es que el MAS y Eduardo del Castillo para nosotros representan una opción real de izquierda, y seguramente seguiremos hablando con la cordialidad que siempre hemos tenido”, afirmó.

Además, valoró positivamente la trayectoria de referentes del evismo. “El evismo como construcción histórica, que viene desde 2006, tiene gente valiosa como Adriana Salvatierra, Lucho Flores, Diego Pari, Carlos Romero y otros exministros del gobierno de Evo Morales. No tienen nada que ser cuestionado. Al contrario, han aportado al país, y ojalá puedan ser parte de nuestro proyecto político”, añadió.

Estas declaraciones pueden escuchar desde el minuto 25:17 del video adjunto en la presente entrevista.