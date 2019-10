Pobreza y abandono político en el duelo chuquisaqueño hacia la senaduría

Cuando faltan menos de 20 días para las elecciones, las campañas de agrupaciones y partidos políticos refuerzan sus propuestas, no solo para las elecciones presidenciales, sino desde las primeras senadurías. Ese es el caso de Chuquisaca, departamento en el cual se postulan siete candidatos, dos de ellos son Silvia Salame Farjat, por Comunidad Ciudadana (CC), y Enrique Cortez Romero, por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Salame es abogada, docente universitaria e investigadora. Fue magistrada del Tribunal Constitucional, además es autora de una docena de publicaciones sobre Derecho. La candidata propone una reforma del sistema judicial del país y trabajar por una solución a la pobreza en Chuquisaca.

Por su parte, Cortez es abogado, docente universitario desde hace 30 años y fue consejero de la Judicatura. El candidato sostiene que se necesita luchar contra la pobreza, combatir el desempleo y elaborar una política para frenar los feminicidios.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“El Gobierno ha castigado severamente a Chuquisaca”

Silvia Salame Farjat, candidata a la primera senaduría por Comunidad Ciudadana (CC), considera que el sistema judicial necesita una reforma urgente. Del mismo modo afirma que es necesario sacar del ostracismo al departamento de Chuquisaca, que ha sido castigado por el partido de Gobierno durante 13 años y luchar contra la pobreza.

Ha dicho que Bolivia tiene hoy la peor justicia de su historia. ¿Qué reformas propondría para el sistema judicial?

Para proceder a esto necesitaríamos, en primer lugar, hacer un juicio de responsabilidades a todos los magistrados que actualmente están en funciones. Juicios de responsabilidades por diversos delitos que han cometido en el ejercicio de sus funciones. De tal manera que depuraríamos las cabezas, como se diría, las altas cortes.

Al mismo tiempo tendríamos que reformular el reglamento de preselección (de magistrados) y lo haríamos basándonos en el borrador del reglamento que había presentado el Colegio de Abogados, donde la preselección no está a cargo de la Asamblea Legislativa.

¿Cuáles son los problemas más urgentes que se necesitan solucionar en Chuquisaca?

Chuquisaca es uno de los departamentos más pobres que tiene Bolivia. La marginación es un problema clave, este Gobierno ha castigado severamente a Chuquisaca. No han habido emprendimientos públicos, pero tampoco privados, porque no existen incentivos.

Hay una falta total de inversiones y esto repercute en la falta de empleo. Hay que generar y aplicar políticas de inversión pública y privada, hay que crear incentivos para atraer capitales y tenemos que abordar el tema de carreteras, integrar mejor al departamento.

Es importante tener un plan de gobierno en el que contestemos a las problemáticas que tiene el ciudadano, como el empleo, pensiones, desarrollo, estabilidad, (…) salud, educación, vivienda y servicios básicos.

¿Cuál es la razón de este “castigo” tan prolongado?

Se ha castigado (al departamento) por el tema de la Constituyente, de la capitalía. Evo Morales jamás nos ha perdonado el hecho de que la Constituyente hubiera abortado acá en Chuquisaca.

Yo pretendo devolverle a Chuquisaca ese sitial que tenía en Bolivia, un departamento que ha sido referente en materia de salud, de educación (…).

Lo que me ha impulsado a aceptar esta invitación de Carlos Mesa es el hecho de que realmente Chuquisaca está en un momento de ostracismo espantoso. He visitado poblaciones, como Poroma, en la que se me han salido las lágrimas de ver la pobreza de esa gente. La localidad es la segunda en población del departamento y es una de las más pobres de toda Bolivia.

¿Qué medidas económicas se pueden tomar para enfrentar la pobreza en Chuquisaca?

Tenemos que ingresar sí o sí a un pacto fiscal. La ley establecía que en un plazo de seis meses después del último censo nacional se tenía que abordar el tema, lo que no ha sucedido.

Luego tenemos que reducir el aparato estatal y reingeniería de la participación estatal y de la economía con las empresas (…). Hay que hacer una modificación al Código Tributario. A mi entender, y esta es una propuesta personalísima, habría que pensar en una modificación de la Ley de Hidrocarburos.

Vamos a impulsar una nueva política en hidrocarburos, nosotros somos uno de los departamentos más ricos en materia de hidrocarburos. Hay que exigir que se privilegie a la zona de Chuquisaca.

Se ha hablado también de la integración carretera y el tren bioceánico. ¿Qué políticas camineras necesita Chuquisaca?

Tenemos que concluir la transversal Juana Azurduy de Padilla, la diagonal Jaime Mendoza. Hay que ver qué destino se ha dado al tren bioceánico, que originalmente pasaba por Chuquisaca, pero que no sé por qué en el último diseño no pasa por el departamento.

¿Y si gana Evo Morales y usted es elegida como senadora?

Si Morales sale presidente, cosa que no creo, porque de acuerdo con todas las visitas que hemos realizado en las provincias y demás los ciudadanos está cansados de tanta corrupción y además están convencidos de que una de las bases de la democracia es la alterancia.

En el supuesto caso de que Evo Morales continúe en la presidencia, nosotros vamos a ser una Asamblea fuerte, en la que él nunca más pueda tener los dos tercios. De manera de que nosotros podamos optar a que se den todas estas políticas de Gobierno que hemos planteado.

perfil

Silvia Salame Farjat nació en Sucre, es abogada, docente universitaria e investigadora. Es doctora en Derecho y máster en Ciencias del Desarrollo.

De 2003 a 2009 fue magistrada del Tribunal Constitucional de Bolivia. Ha sido también procuradora legal en la UMSA, jueza instructora de la provincia Tomina y jueza agraria departamental de Chuquisaca.

Se ha desempeñado como asesora jurídica de varias instituciones locales y nacionales, y como presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca.

Ha sido docente en destacadas universidades del país y es autora de más de una docena de publicaciones especializadas en Derecho.

Ha manifestado que el Tribunal Supremo Electoral tuvo una actitud poco seria y dual sobre el cumplimiento de paridad y alternancias en la presentación de listas de candidatos rumbo a las elecciones generales del 20 de octubre.

“(La pobreza) es un problema que está en todo el departamento”

El candidato a la primera senaduría de Chuquisaca por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Enrique Cortez Romero, tiene 30 años de experiencia como docente universitario, ha sido consejero de la Judicatura y es autor de una decena de libros sobre Derecho y otras ciencias.

Página Siete se comunicó con el candidato para que participe del “duelo electoral”, pero la entrevista no llegó a concretarse. A pesar de reiteradas llamadas y mensajes enviados por este medio, el candidato manifestó horas después que tenía un problema de salud. Finalmente, se informó ayer que estaba de viaje en los Cintis y que no estaba disponible.

Estas son las preguntas que Página Siete preparó para el candidato Cortez:

– ¿Considera que las conclusiones de la Cumbre de Justicia (2016) cambiaron en algo en el sistema judicial de Bolivia?

– ¿No cree que es necesaria una reforma judicial tomando en cuenta que a la población le preocupa la corrupción?

– Desde su candidatura ha propuesto el desarrollo de una política que reduzca los feminicidios. ¿Mientras eso sucede, qué medidas inmediatas propondría para luchar contra este crimen?

– La demanda de la capitalía continúa siendo un tema pendiente en Sucre. ¿Cuál es la propuesta desde el MAS?

– Además de su planteamiento para construir una planta petroquímica, ¿qué otras medidas propone para luchar contra la pobreza en Chuquisaca?

– ¿No cree usted que es necesaria una actualización de las carreras en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, así como otros centros superiores de enseñanza que estén de acuerdo a los desafíos del siglo XXI?

Entre las propuestas del candidato figuran la construcción de una planta petroquímica, además de una ciudadela de la salud con albergues.

En el área de turismo ha planteado la creación de la ruta de los libertadores y emancipadores. Sobre la pobreza ha dicho que es necesaria la creación de fuentes de empleo para jóvenes en el departamento.

El candidato invitado por el MAS informó que se ha realizado un mapeo en Chuquisaca y se ha evidenciado que es un problema departamental.

“Hemos hecho un mapeo de tipo de pobreza, es un problema que está en todo el departamento. Debemos encararlo a través de medidas que permitan soportes extraordinarios mediante ley”, dijo Cortez durante un encuentro de candidatos a la primera senaduría de Chuquisaca organizado por el matutino Correo del Sur.

En ese sentido, ha enfatizado que es necesario prestar atención a los jóvenes porque son quienes plantean los problemas concretos.

“Los jóvenes deben ser parte del proceso de cambio formando a las brigadas de lucha contra la pobreza a partir del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales y Económicas que pensamos crear, lo estamos proponiendo aquí para los pueblos del sur”, dijo Cortez durante una entrevista radial, que se encuentra disponible en su página de Facebook.

Sobre las garantías de una formación superior de calidad para la juventud, el aspirante a la primera senaduría indicó que desde la Cámara Alta puede hacer gestiones para que se destine el presupuesto necesario a las instituciones universitarias.

En otro tema, respecto a las políticas y normas que reduzcan los feminicidios ha concluido que merece tener una política de Estado que vaya más allá de aumentar las penas.

“Hay que verlo como un proceso integral (…), hay que buscar las raíces desde las comunidades ancestrales, ir cambiando las actitudes, comportamientos y prácticas con ese ser tan bello que genera vida, que es la mujer boliviana y chuquisaqueña”, aseveró el candidato a un medio estatal.

Por otro lado, consultado sobre el megacampo gasífero Incahuasi que existe entre Santa Cruz y Chuquisaca, el candidato y docente ha expresado que es urgente trabajar en los pozos compartidos para lograr la armonía entre ambos departamentos.

“Estos campos en zonas limítrofes entre un departamento y otro nos están sembrando discordia, nos están sembrando rencillas. El problema es que nos divorcia y nos desune, nos crea resentimiento”, dijo consultado en el encuentro de candidato en Sucre.

Entre los desafíos para trabajar a futuro apunta a la industrialización, el desarrollo caminero para lograr la integración de Latinoamérica, además de establecer rutas bioceánicas.

Perfil

Enrique Cortez Romero es abogado, docente de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, máster en Ciencias Políticas y doctor en Derecho.

Es docente hace tres décadas. Durante ese tiempo fundó las carreras de Comunicación Social y Sociología.

Ejerció el cargo de director de la carrera de Comunicación Social durante dos gestiones, rol que también desempeñó en la carrera de Derecho durante una gestión.

Ha sido decano de la Facultad de Derecho, vicerrector y rector por prelación legal.

Es autor de diez libros sobre Derecho, sociología y política. Fue consejero de la Judicatura designado por el presidente Evo Morales.

Según informó, fue postulado como candidato a la primera senaduría por las organizaciones sociales, universitarias y estudiantiles de Chuquisaca.

Página Siete / La Paz