Queremos decirle al pueblo boliviano que somos transparentes y no tenemos nada que ocultar. Que se verifique si hubo fraude o no. Les pido que se abra un cuarto intermedio en las movilizaciones hasta que concluya la auditoría. No nos enfrentemos entre bolivianos. https://t.co/ZpkgZYYjVQ





Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma