Recordarle al presidente Morales sus palabras: El no respetar el voto del pueblo sería dar un golpe de Estado

Santa Cruz.- Ante las declaraciones del presidente Evo Morales, quien señaló que cívicos y exmilitares estarían tras un golpe de Estado, si es que ganara las elecciones, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se manifestó.

Recordarle al Presidente Morales sus palabras (cuando estaba en campaña por el SI en el referéndum) : El no respetar el voto del pueblo sería dar un golpe de Estado, entonces el golpe lo dio él, no los bolivianos! y quien da un golpe de estado, es un Dictador (lo dijo él)

1. Desmiento categóricamente al ministro Romero. No es cierto lo que él dice; el Comité Pro Santa Cruz no tiene hordas fascistas. No enviamos nunca a nadie a generar violencia.

2. Lo emplazo a que nos pruebe que el Comité Cívico es quien envía grupos violentos. No puede un ministro de Estado hacer declaraciones sin tener pruebas de lo que dice, más aún si es el ministro que tiene a su cargo la investigación policial.

3. Si el Ministro y por ende el Estado están viendo que existe reacción a sus actividades electorales, mantener vigentes esas actividades se constituyen más bien en actos provocativos, por lo tanto, los organizadores de estos actos serán los únicos responsables de las consecuencias de sus actos.

4. El Comité Cívico no solo da la cara, sino que emplaza al Ministro que pruebe sus falsas acusaciones.

5. Durante todos estos años, hemos visto a un Ministro de Gobierno cauto y sereno en sus declaraciones, las vertidas en los medios de comunicación el día de hoy, nos han mostrado a una persona más iracunda y exacerbada, al parecer el Gran Cabildo Cruceño y los otros que se han dado en La Paz y Cochabamba, han puesto nervioso al gobierno, al extremo de la desesperación.

6. Como Comité Pro Santa Cruz no hemos alentado ningún movimiento de actividad violenta, sin embargo, tampoco podemos decirle a la ciudadanía que no exprese su sentimiento de frustración e impotencia ante este gobierno insensible. Nunca hemos obligado a nadie a manifestar su opinión, aprobación o desaprobación de algo, la ciudadanía es libre de expresarse y como Comité estamos siempre para dar la cara.

No nos hemos ocultado nunca y no lo haremos ahora. Sepa el ministro y el gobierno que el Comité pro Santa Cruz no le teme a nadie, solo le debe respeto a la ciudadanía y al pueblo que es al que se debe.

Luis Fernando Camacho siempre dio la cara, a diferencia del presidente Evo Morales, que ha transcurrido ya más de una semana desde que le envié una carta y hasta ahora él no da la cara!!!!

Fuente: www.facebook.com/luisfernando.camachovaca