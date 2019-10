Relata cómo fue estafado por Laura Chávez Ovando

Alejandro Cubides relata como Laura Chávez Ovando lo estafó, no pudo haber actuado sola

1 de las 56 víctimas de estafa de Alejandra Chávez Ovando, relató cuál fue el modus operandi de la denunciada para sacarle $us. 55.000 con la promesa de bonos de la concesionaria Ovando. Alejandro Cubides dice que Laura Chávez Ovando no pudo haber actuado sola, ya que hay más de 56 afectadas y el monto recaudado superaría los $us. 7.000.000.

Interdicta mental

Laura Chávez Ovando sindicada de estafa $us. 10.000.000, abogados quieren hacerla pasar por interdicta mental

Silvestre Ibañez, abogado de 3 víctimas de estafa de Laura Chávez Ovando, por más de $us. 200.000 dio a conocer que la hija de una de las accionistas mayoritarias de la empresa Ovando que vende vehículos en el país, estafó a más de 56 personas infiriendo un daño que bordea los $us. 10.000.000.

Ibañez, lamenta que Ovando no de la cara y que esté tratando de salvar su responsabilidad cuando el modus operando de Chávez Ovando era el vender bonos de la empresa antes mencionada, bajo la promesa de utilidades que iban de entre el 3% y 10% mensualmente. Chávez atendía a sus víctimas en Ovando, pagaba los intereses ganados y tenía una firma autorizada en Ovando como encargada comercial, es más el correo desde donde enviaba los contratos que fueron firmados por sus víctimas salen de correos corporativos de Ovando.

El abogado de las víctimas lamenta que la familia y los abogados de Laura Chávez Ovando, estén pretendiendo hacerla pasar por interdicta metal y la hubiesen internado en una clínica de salud mental para tratar de rehuir su responsabilidad y devolver el dinero estafado a 56 personas. 22 de las 56 víctimas serían funcionarios y ex funcionarios del concesionario Ovando que están prohibidos de hablar bajo amenazas de despedidos.

Laura Chávez Ovando, es buscada por la policía porque existe en su contra una orden de aprehensión, dado que no se presentó a declarar en otra denuncia que se formuló ante la fiscalía por el delito de estafa con víctimas múltiples. Se está solicitando una inspección a las oficinas de Ovando y que se cite a declarar en calidad de testigo a la madre de Laura Chávez Ovando.

