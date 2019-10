Salvatierra asegura que la OEA no puede ofrecer soluciones de carácter político

La Paz.- La senadora Adriana Salvatierra, habla sobre lo que acontece en el país con paros y movilizaciones, además se refirió a las denuncias que hay sobre supuesto fraude.

Señaló que es Carlos Mesa quien no acepta los resultados que ponen al MAS como ganador de las elecciones generales 2019, y por ello convoca a las movilizaciones, además aseguró que según la Carta Democrática Interamericana dicta que la OEA y las Misiones de Observación Electoral no pueden dictaminar elecciones, por ende no pueden dictaminar los resultados ni ofrecer soluciones de carácter político, pese a que el Canciller aseguró que acatarían la determinación que tome la OEA.

Fuente: Unitel

