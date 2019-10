Salvatierra sobre el cabildo cruceño: Es una expresión democrática y ‘no es preocupante’

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, se refirió al cabildo cruceño de este viernes como una “expresión democrática” y que “no es preocupante”, pero evitó hablar sobre su validez o las determinaciones tomadas, entre ellas avanzar en el federalismo y desalojo de asentamientos humanos que no cumplan las normas.

“Creemos nosotros, que más allá de entrar en las especulaciones, es una expresión de carácter democrático que está comprendida dentro de nuestra normativa y es parte también de la cultura democrática que existe en el país. A mí me parece interesante que esta expresión por primera vez no caiga en el ejercicio de violencia”, sostuvo.

En el cabildo se habló de un voto castigo a Evo Morales y se determinó avanzar en el federalismo, desconocer un eventual fraude en las próximas elecciones y el desalojo de asentamientos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas, si el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no lo hace hasta el lunes.

Salvatierra evitó referirse a las conclusiones en una entrevista en la red Uno, aunque descartó la posibilidad de anular un decreto y una ley sobre la autorización de desmontes. Por el contrario abrió la posibilidad de hablar de una política en esta materia.

“Que no preocupe o no, no creo que eso, en este momento, sea gravitante, cuando estamos a 20 días de un proceso electoral, donde la agente decidirá si acepta estos discursos que incitan a la desobediencia de normativas, que promueven a un ejercicio de la violencia o que convocan al federalismo, o tomará decisiones por algo que la gente común tiene más interés, la búsqueda de la certeza de un futuro seguro”, sostuvo.

Morales terciará en las elecciones del 20 de octubre en busca de un cuarto mandato consecutivo. Las encuestas lo ubican en el primer lugar de la preferencia electoral. Políticos de oposición, cívicos y plataformas le piden dejar su candidatura y reconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazó la repostulación.

Un fallo constitucional habilitó la candidatura de Morales y de cualquier otra autoridad electa, bajo el principio del derecho a elegir y ser elegido del Pacto de San José de Costa Rica.

“Creemos que es una expresión de carácter democrático, no es por minimizarlo, es parte de la cultura democrática que tenemos en Bolivia, en el departamento de Santa Cruz. No es preocupante en absoluto, será la gente la que decida el 20 de octubre y en las elecciones subnacionales”, insistió.

No se gestionó la presencia del ente electoral en el cabildo. El presidente del Comité Cívico Cruceñista, Luis Fernando Camacho, explicó que no se requierió la presencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque cuestionan sus acciones y no creen en su transparencia.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz