Siles pide esperar los resultados de las elecciones y no adelantarse con hipótesis

El Bunker

11/10/2019

Hugo Siles, coordinador técnico del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), en #ElBunker, le restó importancia a las encuestas sobre las elecciones, dijo que no hay que adelantarse a los resultados porque aún es prematuro hablar de resultados definitivos. “Ninguna cifra puede reflejar el resultado que finalmente se dará el 20 de octubre, es todavía prematuro, hoy estamos viendo fotografías que se mueven en función de que nos aproximamos al día de la elección”.

“Evo va alcanzar el 50%, la opción del candidato Evo tiende a ser mayoritaria, hay una distancia con el segundo y el tercer candidato, todavía hay como 20% que está distribuido entre el voto del ciudadano que no sabe, no ha decidido y no quiere responder por quién votará”, señaló.

Según Siles Evo es la única alternativa que le ofrece a Bolivia seguridad, estabilidad y futuro, mientras que la oposición ofrece división, ingobernabilidad y conflicto. “Hay una preferencia electoral que tiende y expresa claramente su apoyo a Evo, que es quien refleja hoy la única alternativa de seguridad, estabilidad, futuro, de poder garantizar que en los próximos años Bolivia siga transitando por la senda del crecimiento y desarrollo y eso sin duda el votante lo lectura muy bien”.

“Esta semana estamos seguros que gran parte de la población hará uso del verdadero voto útil, que permite que Bolivia siga transitando por la vía del desarrollo, del progreso y eso no lo garantiza ningún otro candidato de oposición, solo Evo”, agregó.npetv

Foto: La Razón

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker