Asamblea Legislativa inicia recepción de postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia

La Paz, 30 nov (ABI).- La comisión mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inició el sábado la recepción de documentos de los postulantes a vocales del Tribunal Supremo electoral (TSE), informaron fuentes institucionales.

«Este sábado a partir de las 8h30 de la mañana la comisión mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa ha abierto sus puertas para recibir los sobres de los postulantes a los cargos de vocal del Tribunal Supremo Electoral», informó el funcionario de esa entidad legislativa, Marco Julio.

El reglamento para la convocatoria y elección de vocales del TSE establece 20 días para elegir a los notables, que tendrán la tarea de llamar a nuevas elecciones tras la anulación de los comicios del 20 de octubre por las irregularidades detectadas por una auditoría a ese proceso democrático.

Julio recordó que la comisión atenderá en horarios de oficina, de 08h30 a 12h30 y de 14h00 a 19h00, incluyendo sábado y domingo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Agregó que los postulantes pueden solicitar los requisitos en la misma oficina.

«El detalle de los requisitos los entregamos acá en la oficina, ayer (viernes) por ejemplo se han acercado aproximadamente 50 ciudadanos interesados en postular a solicitar los requisitos», complementó.

La convocatoria establece que no podrán postularse quienes ocupen un cargo público en cualquier entidad estatal y que no hayan renunciado tres meses antes del día de la postulación, tampoco quienes hayan sido dirigentes o candidatos en alguna organización política en los cinco años anteriores a la fecha de designación, además los aspirantes deben acreditar no tener militancia política en los últimos 10 años.