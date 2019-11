Aurora amenaza con no jugar hasta que quiten puntos a Sport Boys y San José

El presidente y director de la FBF, Jaime Cornejo, exigió el cambio de los miembros del TSDD porque no sanciona a clubes infractores a las normas

El presidente de Aurora y director de la Federación Boliviana de Fútbol, Jaime Cornejo, amenazó con no jugar el reinicio del torneo Clausura hasta que el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva no ejecute la quita de puntos a Sport Boys y San José por no pagar a sus exjugadores.

“Desde agosto existen resoluciones que no cumplen y que el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva no se junta porque no le quiere quitar (puntos) al club Sport Boys. No sé si es presión, si es miedo a su presidente (Carlos Romero, ministro de Gobierno) o porque será”, manifestó Cornejo en conferencia de prensa.

El titular pidió el cambio de los miembros del TSDD por no cumplir con las resoluciones del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), que falló contra los clubes por los casos Jorge Esteban Ruth, Saidt Mustafá Céspedes (Sport Boys) y Gustavo Salvatierra García (San José).

Aurora pelea por no descender de categoría junto a Sport Boys y Destroyers, últimos en la tabla acumulada de la temporada 2019. «Queremos ver si tienen los ‘huevos’ para descendernos”, desafió Cornejo.