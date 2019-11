Camacho dice que habló con Pumari para ver si vale la pena o no lanzar el binomio

El presidente del comité cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho declaró este domingo en Santa Cruz que habló con su colega de Potosí, Marco Pumari para evaluar si la vale la pena o no presentar una candidatura presidencial en las próximas elecciones generales.

“Si aportamos en algo al país lo vamos a hacer, si no aportamos nos vamos a quedar donde estamos. Ha sido una propuesta que hemos recibido, lo hemos charlado con Marco, creo que básicamente es una decisión que debemos hacerlo en torno al seno institucional y ver si realmente justifica o no justifica, vale la pena o no vale la pena y no solo por querer ser presidente uno va estar…”, manifestó.

Explicó que en La Paz recibieron la propuesta de varios sectores para lanzar una candidatura pero respondieron que antes debían consultar con el ente cívico para tomar una decisión, por lo cual no pudieron dar una decisión final.

Camacho y Pumari fueron los líderes cívicos más visibles de la protesta social que puso fin a 14 años de gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera sin que éstos pudieran concluir su mandato de presidente y vicepresidente el próximo 22 de enero.

Tras la promulgación de la ley que anula las elecciones tachadas de fraude y se convocan a nuevos comicios, Camacho sostuvo que esa ley espera el pueblo, porque a partir de ahora se presenta la posibilidad de que los bolivianos pueda elegir a sus autoridades de manera transparente.

Precisó que cualquier decisión que vayan a tomar será analizada con el comité cívico y con la fe en Dios, sin embargo por ahora dijo no tener ningún tipo de alianza ni partido político para presentarse.

Indicó que si bien hay el pedido de algunos sectores, tampoco entrarán al juego de que el ‘pueblo lo quiere’ porque ese fue discurso del expresidente Evo Morales para sostener la postulación de un binomio inconstitucional, comentó.

El dirigente cívico apeló a la comprensión de los bolivianos porque es probable que hasta el 22 de enero del próximo año no haya un nuevo presidente del Estado, porque no vale la pena hacer un proceso electoral jalado de los cabellos, sino que el proceso sea creíble en base a una fecha que fijará el nuevo Tribunal Supremo Electoral.

Fuente: https://www.erbol.com.bo