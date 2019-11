Churata asegura que volvieron las clases en el 90% de las unidades educativas de La Paz

El Ministerio de Educación determinó que el calendario escolar deberá concluir el 6 de diciembre. Los padres de familia consideran que la inseguridad en las calles y la falta de carburantes dificultan llegar a los establecimientos educativos.

El director departamental de Educación de La Paz, Juan Churata, aseguró este jueves en declaracions a la red Unitel que entre el 90% y 95% de las unidades educativas de La Paz pasan clases. Dijo además que se debe evitar poner en riesgo la integridad de los estudiantes ante los conflictos sociales que vive el país, por lo que consideró «vital» la comunicación entre la dirección de los establecimientos.

Los padres de familia del colegio Don Bosco, ubicado en el centro paceño, por ejemplo, consideraron que no es responsable reanudar clases cuando aún hay inseguridad en las calles y no hay transporte normal, por el desabastecimiento de gasolina, por lo que no se puede dar cumplimiento al comunicado emitido desde la dirección departamental para el reinicio de las labores educativas.

La Razón hizo un recorrido por varias unidades educativas de la ciudad y comprobó que en la mayoría de los establecimientos no se está pasando clases.

Una circular de la dirección departamental de educación de Cochabamba emitida el lunes establece que el calendario escolar deberá concluir hasta el 6 de diciembre y que se debe evitar en lo posible la reprobación del año escolar.

La Razón Digital / Paula Jordán / La Paz