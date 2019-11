Cívicos de la Chiquitanía piden ayuda a las FFAA por el bloqueo en San Julián

Los pobladores de San Javier, Concepción, San Ramón, entro otros, están afectados por la protesta en San Julián y El Puente. Escasean alimentos, combustible y tampoco pueden llegar a la capital cruceña con sus productos.

Los bloqueadores no permiten el paso de combustible ni alimentos a las poblaciones de la Chiquitania.

Los cívicos de la Chiquitania están preocupados por los problemas a consecuencia del bloqueo en San Julián y este lunes, en conferencia de prensa, pidieron la ayuda de las FFAA y la Policía para pacificar la zona y desbloquear la vía. La situación en la zona se complica más luego de que se haya instalado otro punto de bloqueo en El Puente, donde hubo enfrentamientos, y se teme mayores escaramuzas por la escasez de alimentos y combustibles.

El presidente cívico de Concepción y líder del bloque Chiquitano, José Serrate, explicó a EL DEBER que requieren la ayuda de las FFAA y la Policía por el bloqueo de carretera en San Julián. “No nos dejan pasar nada, hace unos cuatro días a una ambulancia de Concepción procedieron a destruirla. No respetan, no puede circular combustible ni alimentos. Por eso pedimos a la Policía y al Ejército que intervengan y no esperen que llegue a mayores. Los pueblos se pueden levantar”, manifestó.

En El Puente, su representante cívico, Jesús Moreno, se puso a buen recaudo ante los primeros enfrentamientos entre los bloqueadores y pobladores, según indicó a EL DEBER, Marcelo Méndez, presidente cívico de Guarayos, que se dirigió hasta la zona.