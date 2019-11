Dirigente indígena denuncia que masistas pagan para agredir a los campesinos

viernes, 22 de noviembre de 2019 · 17:16

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La representante de las comunidades indígenas de Cochabamba, Gabina Condori, denunció hoy diversas violaciones contra los derechos humanos que cometen los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra las comunidades del trópico cochabambino. Explicó que hay personas que no quieren participar de las acciones violentas que organiza ese partido y, como represalia, les rompen las piernas y si se escapan los buscan con drones.

“Son gente comunitaria que vive del agro, están pagando a mil dólares con el fin de agredirles a mis compañeros de las comunidades porque ya no quieren apoyar al MAS ( ). En el trópico he recibido tres llamados de adentro. A los compañeros que no participan de estos actos vandálicos les han rotos sus pies, sus brazos, están escondidos y no tienen comida. Dicen que tienen drones para buscarles, para saber dónde están», relató en una entrevista realizada en el programa Jaque Mate, de TVU.

Condori relató que recibe llamadas todo el día, de gente que pide auxilio para el interior del trópico cochabambino y la intervención de las Fuerzas Armadas. “El Estado, con las atribuciones que tiene, debe actuar con carácter inmediato, no podemos dejar que se cometan estos crímenes en el trópico”, lamentó.

Denunció también que hay asociaciones criminales al interior del partido de Evo Morales que los amenazan con no darles el bono Juancito Pinto y que les cortarán la luz.

Condori anunció que junto a otros dirigentes campesinos elevarán una denuncia para poner un alto a la situación. Explicó que este tipo de atropellos con las comunidades indígenas se realizan desde la gestión pasada. “Evo Morales dice que representa a los campesinos a los que no tienen, pero no. Cocarico sabe todo, todos los que están a la cabeza da las federaciones de la Csutcb e incluso de la COB sabían, todos sabían de los asesinatos en las comunidades campesinas, nunca nos ha podido ayudar o decir esto», detalló.

Pidió a la presidenta Jeanine Añez ayudar a las comunidades que se encuentran cercadas y no pueden comercializar su producción. “Doctora Añez, todas las comunidades que están conmigo la están apoyando, nosotros le pedimos su ayuda”, manifestó.