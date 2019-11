El Estado Islámico llama a los «lobos solitarios» a hacerse pasar por periodistas y matar a líderes de todo el mundo

En otro capítulo del infame manual, se insta a los combatientes sueltos por el mundo a “incendiar los bosques porque es muy doloroso para ellos”. Y nombra específicamente como objetivos los recursos naturales de Francia, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Esta también es una vieja táctica terrorista que toma un hecho que está aconteciendo y lo hace aparecer como producto de sus acciones. En estos días se están produciendo grandes incendios en California y Australia. Con una acción sicológica como ésta, cualquiera puede pensar que no son provocados por el cambio climático o por alguien que no apagó apropiadamente una fogata, sino que son obra de terroristas. De esta manera dan la sensación de que cuentan con recursos, milicianos y simpatizantes que en realidad no tienen.