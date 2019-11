El Gobierno y el MAS abren espacios de negociación en vías de la pacificación

El timbre que llama a sesión no paraba de sonar. Es que en la oficina de la presidencia del Senado ayer se juntaron por segunda vez el oficialismo y el ahora opositor Movimiento Al Socialismo (MAS). Los senadores Óscar Ortiz, de Unidad Demócrata (UD), y Víctor Hugo Zamora, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se encontraron con sus colegas masistas para allanar el camino y conformar una nueva directiva en esta instancia.

En el encuentro estaban los senadores del MAS Adriana Salvatierra, Efraín Chambi, Omar Aguilar y Eva Copa. El objetivo de la cita fue: que el MAS no pierda su personería jurídica, propuesta que tuvo una contra demanda, que Evo Morales y Álvaro García no sean candidatos; la posibilidad de alargar mandatos tanto para el Ejecutivo y Legislativo para cumplir con las nuevas elecciones y la necesidad de pacificar el país. Ninguno llegó a buen puerto, pero se seguirá negociando.

Ortiz y Zamora salieron de la reunión y no participaron del inicio de la sesión. El MAS estaba con todos sus legisladores. El senador Aguilar lamentó que sus colegas de UD, luego de varios encuentros, no estaban de acuerdo con la designación de una nueva directiva.

Acotó que los acuerdos deben ser en el marco de la Constitución y que las negociaciones con el Ejecutivo se enmarcan en la pacificación de la nación. “Tuvimos muchas reuniones, muchos encuentros, pero aún no hay nada oficial. Solo se quedó en llenar las acefalías en el Senado”, detalló Aguilar.

Por la mañana el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano Atalá, admitió negociaciones con el MAS para convocar a un diálogo nacional y poder llamar a elecciones nacionales. Sobre la fecha no habló, pero muchos legisladores no ven posible que en dos meses y siete días se consolide este proceso. Madura la idea de que el interinato se alargue por seis meses.

El senador Edwin Rodríguez, jefe de bancada de UD, afirmó que se debe estudiar si hasta el 22 de enero es posible consolidar las elecciones nacionales. “Es difícil, pero hay que evaluar. Lo que pasa es que se debe elegir personas notables para vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y para vocales departamentales. También organizar las elecciones y en caso de una segunda vuelta, lo veo difícil”, detalló Rodríguez.

En el MAS primero está la intención de pacificar el país y no perder la personería jurídica. Lo primero se lo negociará con los movimientos sociales y, lo segundo, la presidenta Jeanine Áñez ya lo definió: el MAS podrá participar en la próxima elección, pero sin la presencia de Evo Morales y Álvaro García Linera. “Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato, por eso ha sido toda esta convulsión (..), don Evo Morales y don Álvaro García no están habilitados para un cuarto mandato”, señaló.

Al final, la sesión fue dirigida por la senadora Carmen Eva Gonzales, quien es la decana de esta instancia legislativa. La nueva presidenta es Eva Paco, de la bancada del MAS.

A otro nivel

Esta no es la única mesa de diálogo entre el Gobierno y el MAS. Luego de un contacto con los dirigentes de Conamaq, Justiniano Atalá señaló que están negociando con Adriana Salvatierra y Betty Yañíquez. Ya hay un punto de acuerdo: “No se puede vivir con el Jesús en la boca”. Todo el resto está en negociación, incluida la posibilidad de que Evo Morales vuelva al país.

En la víspera, la Policía anunció en Santa Cruz la presencia de un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de cuatro cubanos que portaban una importante cantidad de dinero para presuntamente financiar las movilizaciones y un colombiano con explosivos.

Desde el Twitter, Morales se ha mostrado menos beligerante. “Pido a organismos internacionales como la ONU, países amigos de Europa e instituciones como la Iglesia católica representada por el hermano @Pontifex_es (el papa Francisco) acompañarnos en el diálogo para pacificar nuestra querida Bolivia”, escribió a la medianoche del miércoles.

Por su lado, la ONU informó de que envió a Bolivia al diplomático francés Jean Arnault como mediador para ayudar a superar la crisis. El objetivo es “apoyar los esfuerzos para lograr una solución pacífica a la crisis, incluyendo a través de elecciones transparentes, incluyentes y creíbles”, explicó el portavoz Stéphane Dujarric.

Justiniano dijo que está convencido que es posible pacificar el país. Salvatierra confirmó las negociaciones, pero prefirió no adelantar nada. Según el ministro de la Presidencia de Áñez, lo primero que pidió el MAS es una ley que garantice la no persecución política de sus dirigentes y sus autoridades. La mayoría de los gobernadores y alcaldes que el MAS tenía en ciudades capitales fueron obligados a renunciar. Según Justiniano, las voceras del MAS no piden impunidad, sino que cese la persecución a sus dirigentes.

“Una cosa es persecución política y otra persecución judicial, que es cuando una persona ha cometido un delito. Si quieren una ley en ese sentido podemos trabajar. Nos han dicho ‘queremos salvoconducto para todos nuestros dirigentes’. Perfecto, no hay ningún problema, si llegamos a un ámbito de pacificación, tienen todas las condiciones para quedarse en el territorio”, dijo el ministro de la Presidencia.

Luego reveló que también se pidió que Morales pueda venir libremente al país, algo a lo que no se opone el nuevo Gobierno, ya que lo considera un ciudadano más. Eso sí, Justiniano ratificó que pedirán a México que mientras Morales permanezca en su territorio como refugiado político, cumpla con las reglas de esta figura de protección y no haga declaraciones políticas. Para él, son incendiarias y no ayudan a la pacificación, por el contrario, incentiva a sus bases.

A muy corto plazo, el objetivo de Justiniano es evitar el cerco a La Paz y que se quede sin suministros de alimentos para la población. Luego, es la pacificación del país y llevar adelante a nuevas elecciones. En ese ámbito también tiene un pedido, que viene de Carlos Mesa. El exmandatario aseguró que Comunidad Ciudadana será parte de ese proceso y pidió que el Gobierno de transición sea imparcial.