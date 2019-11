Este año, Bolivia pagó Bs 53,1 millones en salarios para médicos cubanos

Luego de que los 702 integrantes de la misión médica cubana abandonaran el país tras la caída del masismo en Bolivia, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, reveló que este programa no ha sido gratis, sino que ha costado millones de bolivianos a las arcas del Estado. A través de documentos que han podido recabar las nuevas autoridades gubernamentales se ha podido conocer que este año el Gobierno de Evo Morales desembolsó Bs 78,7 millones a la misión cubana: Bs 53 millones en salarios, Bs 12 millones en compra de medicamentos y Bs 13 millones por concepto de la Operación Milagro.

La autoridad indicó que su antecesora, Gabriela Montaño, no dejó documentación de gestiones anteriores sobre el manejo de la salud y las fuentes de financiamiento del programa de los cubanos.

Con respecto a comentarios de que cada galeno cubano percibía $us 4.000 mensuales en Bolivia, el ministro prefirió hablar basado en las cifras que consignan los documentos que recabó, por las cuales, sacando un promedio, se establece que cada funcionario cubano percibía $us 1.032 mensuales.

No todos eran médicos

La misión médica cubana contaba supuestamente con 702 médicos en el país, pero se descubrió que solo 205 eran galenos y el resto eran técnicos y choferes.

“Se pagaba a la misión cubana por cada uno de ellos; es decir, un médico, un chofer y un técnico percibían el mismo sueldo: $us 1.032 de forma individual. Había una inversión del Estado boliviano y todo ese dinero se entregaba a dos personas cubanas que tenemos identificadas, pero ya han salido del país”, expresó Cruz.

Tratamiento especial

Además del sueldo, cada cubano recibía en Bolivia Bs 68 diarios de viáticos; el Gobierno les financiaba el transporte interno, la vivienda y alimentación, aseguró Erwin Viruez, viceministro de Salud.

“Tenían una serie de privilegios que no gozamos los profesionales bolivianos. No estamos en contra de que los profesionales puedan tener beneficios, pero tenemos tantos profesionales bolivianos en el país que nunca pudieron acceder a esas ventajas y el Gobierno del MAS prefirió a estos médicos que no demostraron su aval académico, porque no cumplieron con la norma boliviana”, lamentó.

Clínicas abandonadas

A decir de Viruez, los cubanos dejaron en situación de abandono las clínicas en las que ejecutaban la Operación Milagro y dejaron vacantes sus puestos en hospitales provinciales, en los que trabajaban en otras especialidades.

“El sábado entré a la clínica de la plaza Tarija (Santa Cruz). Hay equipos y una serie de instrumentos. Veremos cuáles eran las fuentes de financiamiento del programa; esas clínicas del ojo serán habilitadas y mejoradas. Serán parte del sistema de salud y darán salud ocular a la población con médicos nacionales, con estos recursos que eran enviados a otro país”, indicó Viruez y añadió que en diciembre se cubrirán los espacios dejados por los médicos cubanos en los hospitales provinciales.

Llegaron hace 13 años

La misión cubana estuvo desde hace 13 años en el país. “En 2005, Fidel Castro me dijo: ‘Podemos operar de la vista gratuitamente’. 12 años después tenemos más de 700.000 personas que recobraron la visión. Cuba ha operado a nuestros hermanos y no nos ha pedido nada”, declaró Evo Morales en agosto de 2018, cuando informaba sobre la Operación Milagro, ejecutada sobre la base de un convenio firmado con Cuba. Dijo que se hicieron 700.235 cirugías oftalmológicas desde 2006.

EL DEBER / Domingo Berthy Vaca Justiniano

Policía precinta clínica cubana en Achumani, zona sur de La Paz