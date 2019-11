Evo desde su bastión del Chapare: «No temo, no he robado, no me iré del país»

Página Siete Digital / La Paz

Después de ocho horas de haber anunciado elecciones generales, Evo Morales renunció a su cargo de Presidente del Estado desde Chimoré, el trópico de Cochabamba, adonde llegó en el avión presidencial a las 16:25 de hoy.

El Presidente presentó su renuncia después de una escalada de renuncias de gobernadores, alcaldes, diputados y senadores de su partido en todo el país.

Para que Mesa y Camacho no sigan quemando más las casas de nuestra gente, para que no sigan perjudicando a la gente más humilde.

“Estoy renunciando para nuestros hermanos dirigentes no sigan perseguidos. Lamento mucho este golpe cívico. Quiero decirles hermanos y hermanos la lucha no termina acá. Vamos a continuar con esta lucha por la igualdad por la paz”.

El presidente, en su última alocución como Presidente, atacó a Mesa y a Camacho, a quienes acusó de comandar la quema de casas de sus diputados, autoridades de Gobierno y de su hermana en la ciudad de Oruro. “Si quieren, quemen mi casa, no la de mi familia. No se metan con la familia”, dijo.

En Potosí, ciudadanos quemaron la casa del presidente de la Cámara de Diputados y del Ministro de Minería, quienes horas antes también dejaron sus cargos.

El Presidente también habló de los logros de su gobierno, de los bonos Juancito Pinto y de otros beneficios sociales.

Le dedicó unas palabras al vicepresidente Álvaro García Linera, quien se encontraba a su lado, a quien agradeció haberlo acompañado siempre, dijo.

El ahora expresidente afirmó que volverá al trópico de Cochabamba y agradeció a sus compañeros que “nunca” lo abandonaron.

“No he robado a nadie. Si alguien piensa que he robado, que muestre una prueba. Si piensan que no he trabajado, vean las miles y miles de obras”, afirmó.

“Aquí estamos por la Patria, no por la plata”, repitió una de sus frases, tan repetida durante su gobierno.

“Los aviones, helicópteros, son del pueblo”, afirmó. “A los ministros, exministros, gracias por acompañarme. Quiero pedir disculpas porque soy exigente en el trabajo”, afirmó.

“También quiero expresar mi solidaridad con César Navarro, que le quemaron su casa. ‘Si hablas contra Evo… nos retiramos’, le dijeron”, afirmó, y nuevamente culpó a Mesa y Camacho por esto.

“No quemen la casa de mis hermanos… por eso hemos decidido renunciar”, insistió.

“A la comunidad internacional, digan la verdad sobre este golpe de estado. Ser indígena es nuestro pecado. Vamos a continuar, hermano Álvaro… Si le pasa algo a Evo o Álvaro, es responsabilidad de Mesa. Han ofrecido 50.000 dólares para entrega a Evo y Álvaro”, acusó, sin presentar prueba de esa afirmación.

“A los que nos han robado el voto, no destruyan Bolivia. Al pueblo boliviano, (quiero decirle que) siempre vamos a estar a su lado. Volveremos, volveremos y seremos millones”, afirmó Álvaro García Linera, tras quitarle el micrófono a Morales.

“Algunos técnicos de la OEA están al servicio de grupos de poder. Por eso hemos convocado a nuevas elecciones y ni con eso se conforman”, remató Morales, e insistió que la opinión de la OEA “es política”, no técnica.