García Linera: es un error que no hayamos hecho una renovación de líderes

25 de noviembre (Urgente.bo).- Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia, fue entrevistado por el diario chileno La Tercera. A ese medio hace conocer que no se ha discutido el retorno a Bolivia, con las personas que se encuentran asiladas en México y admitió que uno de los errores del Movimiento Al Socialismo ha sido la «no renovación» de los liderazgos del partido que estuvo 14 años en el poder.

Desde su autoexilio en México, ¿cómo ha observado las manifestaciones en Bolivia que suman 32 fallecidos?

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Terrible y siniestro por la cantidad de muertos a bala, de manera impune, gente todas ellas civiles desarmadas que han sido asesinados de una manera cruenta y abusiva. Es un golpe de Estado impuesto a sangre y a fuego. Esta ruptura del orden constitucional, este avivamiento de rencores raciales de parte de las clases medias altas en contra de la mayoría de la población, el desprecio a todo lo indígena. El que piensa distinto es terrorista, narcotraficante, vándalo. Bolivia, en los últimos 8 años, ha mantenido un récord de crecimiento por encima del 4,5 -5% y a partir de esta locura golpista (hay) una economía paralizada con cientos de millones de dólares perdidos y que ahora va a crecer menos del 1% cuando antes planificamos crecer mínimo a un 4,5% en 2019.

García Linera (der)

¿Por qué considera que lo de Bolivia fue un golpe de Estado?

Por varios motivos. El primero es una Presidenta que ha sido ungida sin la deliberación de la Asamblea Legislativa. Ella (Jeanine Áñez) pertenece a un partido político que en las últimas elecciones ha sacado el 4% del electorado y resulta que un general de las Fuerzas Armadas le entrega la banda presidencial. Eso es evidentemente la simbología perfecta de la dictadura. La policía se amotinó y llamó a la renuncia del Presidente Evo al igual que las FF.AA. Es un régimen sostenido sobre la fuerza de la policía y FF.AA. En tercer lugar, están buscando aplacar el malestar social no mediante ningún diálogo, sino mediante la muerte. El único lenguaje que están entendiendo es el de la bala. La casa de gobierno rodeada por tanques, amurallada, con alambres ese no es un gobierno democrático.

El día en que las FF.AA. piden la renuncia de Evo Morales, ¿cuál era la postura de los comandantes?

El Presidente comunicó varias veces que nos íbamos al Chapare y pidió que no saquen las FF.AA. para reprimir al pueblo porque nos enteramos de que después de 39 años aviones de guerra de las Fuerza Aérea Boliviana sobrevolaban y disparaban al aire desde sus aviones a las marchas.

¿Los amenazaron con detenerlos?

Estuvieron dos o tres veces a punto de detenernos; (gracias) a los pobladores y los indígenas que se movilizaron no se concretó.

¿Cómo evalúan el rol de la oposición?

Había una oposición institucional a través de los partidos políticos cuyo representante más visible es Carlos Mesa, pero en el último tiempo como parte de un proceso de radicalización extrema casi fascistoide de clases medias altas en Bolivia se encuba la construcción del liderazgo de (Luis) Camacho. Él se monta en este descontento, interpela y construye discursos que cohesionan y han ido desplazando el lenguaje más timorato de Carlos Mesa, que también es un conservador, pero con relativa moderación.

La derecha que usted señala respalda a Áñez, que en su primer día en el Palacio Quemado llegó con una Biblia…

La señora Áñez antes de dar su golpe de Estado y de ser encaramada en las bayonetas de policías y militares, ya mostró su profundo desprecio sobre el mundo indígena y la presencia de un Estado laico.

¿Hubo fraude electoral?

Visto con distancia ya había un proceso de desestabilización que se estaba gestando. De haber ganado en años anteriores con el 60-62% de la votación, el TREP (conteo rápido) el día de la elección nos da menos del 50% de la votación. Habíamos ganado, pero no con la contundencia de antes y se decía ‘El MAS ganó, pero está débil’. El que se detuviera el TREP no fue algo raro, era una norma desde elecciones anteriores. El argumento central de las acusaciones son 72 actas en que Evo tuvo una votación por encima del promedio histórico. En cualquier parte del mundo donde existe una sospecha lo que se hace es repetir esas actas, no anular las elecciones por 72 actas, que representa el 0,2%.

¿Quiénes serán los candidatos del MAS para las elecciones?

Si el que no seamos candidatos ayuda para pacificar al país estamos dispuestos a hacerlo. Nos han robado una elección. Nunca nos han podido ganar desde que estamos en campaña electoral con Evo desde 2005. Incluso, han estado dispuestos a matar a la gente para que no seamos candidatos.

¿Algún otro país les ofreció asilo además de México?

Solo fue México, pero también recibimos el apoyo solidario del Presidente electo (Alberto) Fernández, de Argentina, que estuvo siguiendo muy atentamente los trámites ante la odisea que atravesamos durante casi 48 horas, que incluyó llamadas y un encontrón con la FAB (Fuerza Aérea Boliviana) para que pudiéramos despegar.

¿Qué errores cometió su gobierno?

Uno en la vida siempre comete muchos errores. Uno de ellos fue no hacer una reforma sistemática de reeducación y nueva formación tanto dentro de la policía y las FF.AA. No puede ser que disparen con sus fusiles hacia gente indefensa. Somos la primera experiencia en el continente cuyo carácter progresista y socialista no trajo hambre, hiperinflación, endeudamiento, pero fallamos en temas de no contención de las clases medias, que son las bases del golpe de Estado hoy.

¿Cómo han tomado las críticas de que 14 años en el poder es un exceso?

Es también un error el que no hayamos hecho una renovación de liderazgos que deberíamos haber promovido.

¿Han discutido el retorno a Bolivia?

No. Hay que esperar cómo va el avance de las cosas. Está claro que más pronto que tarde como decía Allende tenemos que estar en Bolivia. No estamos huyendo Bolivia por un delito, nos han obligado a salir porque hay gente que no quiere que los indios tengan poder. Nosotros vamos a regresar a Bolivia y lo haremos en el momento necesario. Nuestra misión es que no hayan más derramamientos de sangre y en función de eso tomaremos las decisión en semanas, meses, años, para regresar.

Urgentebo.com