La imagen: Aymara a cruceño: ¿Ya no hay media luna? Camacho: Hay luna entera

El líder campesino y dirigente de una fracción de los Ponchos Rojos, Nelson Condori, y el presidente cívico cruceño Luis Fernando Camacho se pronunciaron hoy juntos contra el racismo y la discriminación. Con un abrazo sellaron el compromiso.

En una conferencia de prensa en La Paz, Condori, primer secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Cstucb), dijo, dirigiéndose a Camacho si era verdad que había racismo en las movilizaciones en contra de los resultados de las elecciones del 20 de octubre.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«No hay discriminación, no hay racismo. Invito a todo su pueblo a Santa Cruz. Tengo el compromiso del pueblo cruceño de que no hay racismo ni separación. Un compromiso con todo el occidente de que no hay división, unánomos por una sola Bolivia», dijo el líder cruceño.

«Entonces ¿no hay la media luna?», preguntó Condori a Camacho. «Hay luna entera», respondió él. «Entonces la patria boliviana es una sola», agregó el dirigente campesino.

Condori y Camacho sellaron el compromiso de no racismo y discriminación con un abrazo.

Camacho sella pacto de unidad con un dirigente de los Ayllus Acordaron una alianza sin discriminación ni racismo por la unidad del país. También reiteraron el pedido de renuncia del presidente Evo Morales EL DEBER Condori y Camacho (Foto Comité Cívico)