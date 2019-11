Las confesiones de Evo con Aristegui

Yo sé que están decepcionados de Carmen Aristegui.

Querían que actúe como Fernando el Rincón, que un poco es el “Enrique Salazar de la CNN”. Con su vocecita fina y su cara de ángel la periodista le sacó varias evidencias interesantes al dictador y reveló su plan macabro.

Algunas de esas evidencias:

– Lo hizo confesar que ya es un expresidente.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

– Lo hizo admitir que aquello de los “derechos humanos” fue un subterfugio jurídico que ni siquiera lo convencía a él

– Lo hizo confesar que todo fue una decisión de su gabinete.

– Lo hizo admitir que el MAS no hizo renovación de liderazgo.

– Dijo que el Evo Morales de hoy dista mucho de la propaganda que se ha difundido sobre el gran legado que dejó en Bolivia. (quiebre

en su biografía).

– Lo hizo chispotearse a Evo Morales, quien admitió que él es quien dirige los hechos violentos que ocurren en el país. Textual en

CNN: “ahora sí que los movimientos sociales no pararán. Hoy me contacté con algunas bases e indicaron que no pararemos, pararán (corrige) hasta acabar con el golpe de estado”.

– Evo Morales se chipó cuando sigue insistiendo que fue el ganador de las elecciones en primera vuelta, pero no explica por qué

él mismo propuso anular el proceso electoral y llamar a una nueva votación, propuesta que hizo horas antes de que los militares bolivianos le sugirieran renunciar, pero sí, después que la OEA diera a conocer un informe que confirmaba el fraude.

– Finalmente, Carmen Aristegui les mostró a los mexicanos la calaña de huésped que tienen en su casa y el menudo lío en el que se ha metido el presidente López Obrador.

Eduardo Bowles

Notas relacionadas: