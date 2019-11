Martínez no descarta dejar San José si existe una propuesta «seria»

El titular del santo esperará hasta el miércoles la decisión de los socios para presentar un proyecto serio que ayude a salir de la crisis a la institución. Debe cuatro meses de sueldos y tiene varias demandas de exjugadores.

No se aferra al cargo. El presidente de San José, Wilson Martínez, abrió la posibilidad de dejar la presidencia del club, si existe una propuesta “seria” para encarar la crisis económica y las deudas que se arrastran con los futbolistas.

“Si tienen una persona (los socios) que asuma por elección o por una asamblea, que lo haga. Lo que queremos (su directorio) es entregarle todo al que venga, pero esa persona debe ser responsable de lo que tiene que hacer ahora”, sostuvo Martínez.

San José acumuló cuatro meses de sueldos impagos a la actual plantilla y tiene nueve demandas con exjugadores. Algunos socios e hinchas anunciaron un cabildo para tomar acciones ante la falta de rendición de cuentas en el club.

Martínez mencionó que está dispuesto a realizar una auditoría a su gestión para despejar dudas, en especial el manejo del premio por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 (tres millones de dólares).

El titular tiene la intención de seguir en el cargo, siempre y cuando, exista apoyo a su gestión para salir de la crisis presupuestaria que se originó por el pago de deudas institucional de anteriores gestiones.

“Queremos el apoyo de los hinchas, socios, futbolistas y del cuerpo técnico para continuar. Si uno de esos sectores mes dice que no, yo no continúo”, explicó a DIEZ.

Acorralado por demandas

Los santos recibieron en los últimos días la notificación de FIFA para el pago de demanda del argentino Nahuel Quiroga que fue alejado del equipo en el primer semestre de 2018 sin llegar a debutar.

La nueva demanda pone otro candado al registró de los refuerzos Carlos Lampe, Rodrigo Vargas, Pablo Vaca y Marcos Morgon. Martínez mencionó que se tratará el caso para destrabar el asunto.

Agregó que se mantiene negociaciones para finiquitar la deuda con Yasmani Duk ($us 24.000), Miguel Suárez ($us 18.000) y Gustavo Salvatierra ($us 8.000) para su pago antes de la reunión del Tribunal Superior de Disciplina Deportiva y descartar más quita de puntos.