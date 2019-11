Mesa llama al MAS a trabajar en dos tareas urgentes para solucionar los conflictos

lunes, 18 de noviembre de 2019 · 15:53

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, pidió a la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) trabajar en dos tareas urgentes para solucionar la situación en El Alto, Cochabamba y Yapacaní.

En un video publicado hoy, Mesa ratifica y reconoce la presidencia interina de Jeanine Añez. Dice que su legitimidad está basada en dos objetivos: pacificar el país y llamar a elecciones generales. En ese sentido, pidió al MAS reconocer a la nueva Presidenta.

“Como candidato de Comunidad Ciudadana y principal afectado del fraude, considero legítimo hablar a nombre de los votantes y establecer el compromiso para enfrentar una solución. La comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas y la Iglesia católica hemos convocado a un diálogo», declaró.

Mesa aclaró que no es verdad que se necesite la reunión de las dos cámaras para aceptar la renuncia de Evo Morales. «Esto no es necesario porque el expresidente decidió pedir asilo político a México, el asilo le fue concedido y él dejó Bolivia generando una forma muy clara que la Constitución Política del Estado contempla: el artículo 161 parágrafo uno: ‘En caso de impedimento o ausencia definitiva del Presidente o Vicepresidente del Estado, será reemplazado ’, es decir que el Presidente dejó vacante el cargo el momento que pidió asilo político y abandonó Bolivia. No es necesaria una reunión de la asamblea para considerar su renuncia, ésta hubiera sido necesaria si es que el Presidente se hubiera mantenido en Bolivia o hubiera salido del país sin pedir el asilo político que transformo su carácter jurídico dejando el cargo de presidente. Por eso el MAS debe reconocer la legitimidad de la presidenta Jeanine Añez”, aseguró.

Sobre las tareas urgentes, pidió convocar, por una ley, a unas nuevas elecciones, sin Evo Morales ni Álvaro García Linera como candidatos. “Nuestra demanda inmediata es que junto a la ley, el MAS se comprometa a desmovilizar a sus grupos violentos en el Chapare y El Alto, sobre todo. Esas dos acciones, la ley y levantar las presiones antes que la ley se apruebe, son fundamentales para lograr una salida”, convocó.