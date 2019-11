Ministra de Cultura pide, entre lágrimas, parar la violencia en El Alto

En un emotivo mensaje, la ministra de Cultura y Turismo, Martha Yucra Apaza, de origen aymara, invocó a pacificar la ciudad de El Alto y permitir el ingreso de alimentos y combustible a la ciudad de La Paz.

“No hagamos sufrir a nuestros hermanos con la escasez de alimentos, gas licuado y gasolina. Las familias no pueden preparar su alimento, los mercados están vacíos y lo poco que hay cuesta mucho”, sostuvo Yucra.

Agregó que los transportistas públicos no tienen gasolina para trabajar y no pueden llevar el pan del día a sus hogares. Lamentó que las tiendas y negocios estén cerrados y que los comedores populares ya no puedan cocinar.

“Es lamentable que algunos dirigentes continúen defendiendo intereses políticos y personales que empujan al sufrimiento”, prosiguió.

Más emocionada y con lágrimas en los ojos, pidió parar con la violencia y pensar en Bolivia. “Nosotros mismos nos estamos haciendo daño, nos estamos maltratando, tantos delincuentes se están aprovechado, hasta cuándo vamos a estar así. Nuestros hijos sufren, qué ejemplo vamos a dar a nuestra juventud. Les pido basta, por nuestra Bolivia”, suplicó.

También se dirigió a los alteños en su idioma, el aymara.

Ayer, un grupo violento derribó parte del muro perimetral de la planta de hidrocarburos de Senkata y por la noche desplomaron una pasarela sobre la avenida 3 de Marzo. Esta noche también amenazan la zona circundante a dichas instalaciones.

