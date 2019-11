Moreira, golero de Bolívar: Estamos tratando de buscar vuelos para salir lo más rápido posible de Bolivia

miércoles, 13 de noviembre de 2019 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía/ La Paz

Leonel Moreira está con ganas de dejar La Paz y por ende el club Bolívar debido a la inseguridad que existe en el país y que según el portero costarricense afecta a la tranquilidad de su familia que está en esta ciudad.

El diario La Nación de Costa Rica señala que el “caos en Bolivia pone en alerta a Leonel Moreira y lo hace buscar salida urgente para proteger a su familia».

El guardameta fue contactado por este medio impreso y sostuvo que “es complicado y frustrante estar todo el día en casa, con la zozobra de que puede pasar algo mayor. Es difícil vivir esta incertidumbre, uno nunca ha estado acostumbrado a estas circunstancias y hay un poco de terror porque todo está cerrado”, subrayó Moreira.

El jugador detalló más adelante que sigue en la búsqueda de salir de Bolivia. “estamos tratando de buscar vuelos para sacar a la familia y salir lo más rápido posible de acá, estamos expuestos a que pueda pasar algo mayor”, acotó.

Moreira no había sido llamado a su selección para los encuentros amistosos ante Curazao y Haití, pero como se lesionó Keylor Navas, fue contactado el domingo por su federación para que se presente en su país, el guardameta llegó hasta el aeropuerto de El Alto, pero no pudo salir debido a que esa terminal no se encuentra operando vuelos.

La información detalla que Moreira llegó las últimas horas del domingo a El Alto y después de permanecer varias horas en ese lugar no pudo cumplir con su objetivo de salir del país.

“La situación política en Bolivia está muy complicada con la renuncia del presidente Evo Morales, Leo tenía el vuelo a las 2 de la madrugada del lunes, por lo que llegó a las 22:00 del domingo al aeropuerto, pues según sus propias palabras era más seguro esperar ahí dadas las situaciones que había en las calles. Sin embargo, al final cerraron el aeropuerto y cancelaron todos los vuelos, por lo que tuvo que permanecer allí toda la noche y no pudo viajar”, explicó Alvaro Herrera, de la Federación de Fútbol de Costa Rica.

El arquero llegó en julio de este año al club Bolívar con el que tiene firmado un contrato por una temporada, pero por sus expresiones tiene pocas ganas de seguir en el fútbol boliviano.

