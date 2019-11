Nadia Beller sobre su apoyo al MAS y a Camacho: Únicamente busqué parar el derramamiento de sangre

miércoles, 27 de noviembre de 2019 · 16:32

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

Nadia Beller, quien causó polémica por haber apoyado en el pasado al MAS y actualmente al líder cívico Luis Fernando Camacho, salió al paso luego de recibir críticas. “Lo que hice no lo hice para apoyar una candidatura de ningún aspirante a presidente, ni para desprestigiar a ningún partido ni gobierno. Únicamente busqué parar el derramamiento de sangre y el dolor injustificado de toda una Bolivia”, explicó.

Hace un par de meses protagonizaba spots propagandísticos para ser nombrada diputada por Santa Cruz, hoy se la ve al lado de la presidenta Jeanine Áñez y junto a Camacho.

Ayer, Beller fue fotografiada junto a Camacho y Marco Antonio Pumari, en Potosí, este hecho fue causa de reproches a ambos cívicos y críticas hacia Beller. “Siempre supe las consecuencias de seguir a mi conciencia y no es un costo muy alto la difamación ( mas aún si es sin ninguna prueba, solo palabras) si es por un bien común, un fin supremo mayor.Lo que hice no lo hice para apoyar una candidatura de ningún aspirante a presidente, ni para desprestigiar a ningún partido ni gobierno”, escribió en su cuenta de Facebook.

Beller tiene formación en derecho y se la vio por primera vez el viernes, el día que el gobierno firmó acuerdos con las organizaciones sociales, para dar tregua a las protestas.

“Únicamente busqué parar el derramamiento de sangre y el dolor injustificado de toda una Bolivia.

En el trayecto conocí el lado bueno y malo de muchos actores de varios bandos pero también así como ayudé me ayudaron a sacar de la cárcel a una larga lista de campesinos e indígenas que no tenían ningún tipo de asistencia judicial, responsabilidad o recursos para asumir defensa. Es verdad que nunca quise que se sepa de mi accionar porque no busco rédito alguno; la luz de los ataques obligaron a transparentar esta situación. No tengo ningún cargo de conciencia y tengo la tranquilidad del deber moral cumplido”, aclaró Beller.

Mientras tanto, el cruceño Camacho agradeció la pasada semana a Beller, en la misma red social: “(Nadia) ayudaste a pacificar el país y continuar con este proceso democrático de transición”.