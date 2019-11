Omar Dorado: «El gerente de Licencias solo es un apoyo y guía para los clubes»

Como hombre de Derecho tiene la misión de ayudar a ordenar el fútbol boliviano desde la gerencia de Licencias de Clubes. Le está costando; Fabol es su principal crítico

De leyes sabe bastante porque su profesión de abogado le ha servido para apoyar en varios periodos a su club, Blooming, y a la Asociación Cruceña de Fútbol. Omar Dorado está ahora ante un reto difícil en el fútbol boliviano. Es el gerente de Licencias de Clubes, un cargo, cuyo objetivo es ayudar a que los clubes se ordenen en su administración. La tarea no es fácil, porque ya recibió duras críticas, aunque él entiende que el avance en su labor ha sido gradual y que el próximo año tendrá sus frutos. DIEZ conversó con él sobre esta singular experiencia.

¿Qué tan importante es la aplicación de las Licencias de Clubes en el fútbol nacional?

De acuerdo a lo que ha ordenado la FIFA, es una instructiva que debe aplicarse en cada país afiliado. La Licencia es un nuevo sistema de apoyo y aporte para mejorar y optimizar la administración del fútbol profesional. Significa que deben cumplir requisitos mínimos para que puedan mejorar su administración como club. Deben los clubes dejar de hacer una actividad de acción y reacción, para ser una actividad planificada.

¿Cómo estamos en el país con esta responsabilidad?

A partir del 2017 se aplica el reglamento de Licencias en el país. Para ello se hizo un reglamento interno y en ese año se hizo el primer licenciamiento bajo cinco criterios: deportivo, administrativo, infraestructura, financiero y legal. Cada uno de estos criterios tienen requisitos que cada club debe cumplir.

Esta exigencia empezó a ser gradual, para que a partir de 2020 todos puedan cumplir con lo que está normado. La primera vez todos obtuvieron la licencia; los doce equipos. Desconozco el trámite porque era otro el gerente de Licencias.

Por lo visto, todos estuvieron en regla, aunque sabemos que la realidad es otra…

En un primer momento, las exigencias son solo documentos. Un ejemplo de la exigencia deportiva es que cada club presente datos sobre sus categorías menores, que incluye nombres de sus entrenadores, que deben ser titulados. Son normativas que se pueden cumplir. Quizás lo más delicado es el criterio económico porque se pide auditoría de la temporada pasada, balance y presupuesto del próximo año.

¿Esto es cada año?

Correcto. La que se exigió para esta temporada concluye el 31 de diciembre. Ahora se está trabajando para el 2020. Para ello, los catorce clubes debieron presentar cada uno de los requisitos para renovar sus licencias. Para la próxima temporada, cada club debe presentar hasta el 30 de abril su estado financiero auditado. Esto es apegado incluso a la ley.

¿Si se aplicara las Licencias de Clubes en el país se evitaría que los clubes deban sueldos atrasados a sus jugadores?

En este tema quiero ser claro y lo digo así porque he sido dirigente de Blooming. El tema salario es un asunto estrictamente contractual del jugador con el club. Su aplicación y su cumplimiento o no entra en el ámbito del Tribunal de Resolución y Disputa.

¿Por qué?

Porque según la FIFA, de acuerdo al estatuto del jugador, condos meses sin pago de sueldos, el jugador automáticamente queda libre y debe exigir el pago total de su contrato. Aquí va mi pregunta a Fabol, que es una institución a la cual desconozco. ¿Por qué esperan que se adeude a los jugadores hasta cinco meses si con dos meses ese jugador que firmó un contrato ya puede hacerse pagar todo?

Hace poco usted anunció que Sport Boys, San José y Real Potosí no cumplieron con los requisitos para renovar sus licencias. ¿Esto quiere decir que pueden perder la categoría estén o no comprometidos con el descenso?

La obtención de Licencia tiene tres niveles. Vamos a llamarlo así. El primer paso corresponde al trabajo de la gerencia, que es el rol que cumplo. La gerencia apoya administrativamente y guía a los clubes en la preparación de su documentación. En esta, los clubes reciben apoyo y tienen un plazo entre el primero y 30 de agosto de cada año para presentarme toda la documentación. Luego, estos documentos los paso a la FBF para que sean revisado por consultores, que está conformado por ingenieros, arquitectos, abogados y auditores, que revisan cada criterio y su requisito.

Después, éstos emiten un informe de cada carpeta presentada con lo que se cumplió y lo que falta por cumplir. Vuelve a mí y los que no cumplieron con algunos requisitos tienen cinco días para completar sus carpetas. Luego de este paso, esa documentación se va al Órgano de Primera Instancia (OPI), que está conformado por un auditor, un abogado y un arquitecto, quienes evalúan y después conceden o rechazan la Licencia.

¿En estos momentos en qué instancia están los clubes?

A los que les fue rechazada su licencia por el Órgano de Primera Instancia, como ocurrió con Sport Boys, San José y Real Potosí, tienen plazo hasta el 30 de noviembre para presentar documentos de lo que se les observó. Si nuevamente reciben una desaprobación su última posibilidad es el Tribunal de Apelación, instancia, que de dar otra respuesta negativa se les viene a los clubes una sanción como el no poder jugar el campeonato local y quedar al margen de un torneo internacional si está clasificado.

Está grave, entonces, la situación de los tres…

Si, aunque los tres tendrán quince días más de flexibilidad para entregar documentación, ya que se hizo gestión ante la Conmebol para que así sea debido a los conflictos sociales que se registran en el país y que por esta situación se tuvo 21 días sin actividad.

¿Cuáles son las sanciones?

Amonestación, multa económica, suspensión de Licencia temporal y denegación de Licencia.

¿Qué implica la suspensión de la Licencia?

Que no puede participar de un torneo nacional y de los torneos que organiza la Conmebol.

¿Es sin vuelta; esto pasará con los tres clubes bolivianos que tienen pendiente su renovación si es que no cumplen con los requisitos exigidos?

Podrían quedar fuera del campeonato.

Son medidas muy duras…

Son duras porque prácticamente es un descenso. Acá no valoran los méritos, lo que vale son las normas. Lo que busca Conmebol y FIFA con estas medidas extremas es que las instituciones sean serias.

¿Cómo comprueban que el documentado se cumpla, tomando en cuenta que el papel todo lo aguanta?

Quiero recordarles que el año pasado también tres clubes debieron apelar para tener su licencia y yo hice inspección a algunos equipos. Ahora, supongamos que los catorce clubes obtendrán su Licencia para 2020 y confiamos en que así será, por lo que no hay por qué desconfiar de nuestros clubes. Tras este paso, en enero del próximo año, un grupo de profesionales de la Federación y yo vamos a inspeccionar cada uno de los 14 equipos de la División Profesional

Estaremos con cada una de las carpetas que entregaron para que me demuestren cada uno de los requisitos que fueron llenados para cumplir con la norma. Vamos a constatar, incluso con fotografías, para hacer un informe de estas inspecciones. Si algún club registró que hizo contrato con 30 jugadores verificaremos si existen esa cantidad de futbolistas. Lo mismo haremos con el entrenador y su nombre. Esto quiere decir, que si un club ha hecho cambios debe hacerlo conocer a la gerencia. Sobre esto último, quiero poner como ejemplo a Guabirá, con el que tuve muchos conflictos el año pasado, que cada cambio que tuvo nos lo hizo conocer, algo que no hacen todos. Esto es meritorio porque lo tomaron en serio.

¿Qué pasa si constatan que hay irregularidades?

Si en nuestras visitas de inspección constatamos que no se cumple con uno de los requisitos originará que primero nos expliquen el motivo para hacer la respectiva corrección de esa omisión. Tiene que ser así porque no se puede esperar muchos días. Luego se informará al OPI para que conozcan esta realidad y ellos verán qué sanciones imponen.

¿Serán inflexibles con todos porque hay la susceptibilidad de que con algunos clubes hay tolerancia?

Lo haremos sin socapar a nadie. Por eso evito tener contactos directo con los presidentes. No quiero generar susceptibilidades. Si lo hiciera capaz que pueden decir que estoy buscando extorsionar. Para no hacer esto, a cada club pedí los nombres de los delegados o encargados de Licencia de los catorce clubes con los que me manejo por WhatsApp.

La semana pasada, Fabol denunció que la situación crítica de los jugadores de gran parte de los clubes de la División Profesional es porque no se aplica las Licencias de Clubes y apuntó a usted como el principal culpable…

Yo no sé quién es Fabol legalmente hablando. Y no es una reacción peyorativa. Cuando me presento ante alguna persona o una entidad, lo primero que muestro son mis credenciales para que sepan quién soy y de dónde vengo. Esto implica que traigo conmigo toda la documentación que me respalda y sin falsificar documento, porque ojo sabemos que mucha gente lo ha hecho incluso con su certificado de nacimiento. Fabol no está acreditado legalmente como un gremio sindical. ¿Por qué? Extraoficialmente sé que tiene un estatuto, que elaboró el doctor Limberg Cabrera en 1992 o 1993. Incluso esta normativa originó una pelea con los jugadores de la selección de 1994, que después se abrieron.

Pero resulta que en 2003 el señor Melgar, el señor Paniagua y no sé quiénes más, desde ahí hasta hoy son los que dirigen Fabol. Si no tenés tu carné de identidad o tu certificado de nacimiento de una institución orgánica cómo es que lo representás, cómo es que te eligen. La gerencia de Licencias no es un invento de Omar Dorado; es un órgano de la Federación Boliviana de Fútbol.

Pero los jugadores los respaldan…

Si, por costumbre.

Ahora, más allá de estas diferencias, ¿en qué se puede avanzar para tener un mejor panorama en esta tarea que le toca desempeñar si el objetivo es ordenar el fútbol boliviano?

En primer lugar, Fabol no tiene ninguna tuición sobre la gerencia de Licencias. Esto está claro. Este gremio no está dentro de los estatutos de la Federación. Segundo; lo que debe proponer es una norma para sus jugadores si en verdad tiene buenas intenciones. Su labor solo se limita a hacer pagar sueldo sin rendir cuenta de los pagos. Además, no pueden ignorar lo que busca las Licencias de Clubes al aplicarse en el fútbol. Increíble, no saben interpretar sus normas. Omar Dorado no da ni quita Licencias, ese no es su rol, ni tampoco puedo hacer pagar sueldos.