¿Otro problema en puertas? Seis clubes amenazan con no ir al Consejo de la División Profesional

Robert Blanco, presidente de la División Profesional del fútbol boliviano. Foto: Archivo-La Razón

Cuando parecía que se podía dar luz verde al inicio del campeonato Clausura con la convocatoria a una reunión de Consejo de la División Profesional para definir cuándo se reanuda del certamen, surge otro inconveniente, los seis clubes cruceños amenazan con no presentarse a la cita y no habría quorum para tomar decisiones.

El presidente de la División Profesional, Robert Blanco, comunicó que los seis equipos del oriente le avisaron que no asistirían debido a que consideran que la junta debiera realizarse en Santa Cruz y que el titular de la Federación, César Salinas, determinó arbitrariamente que el encuentro se realice en Cochabamba el viernes.

“Tenemos más de 10 días queriendo reunirnos por todos estos problemas para decidir el futuro de nuestro fútbol, ahora hay otro problema, me llamaron los clubes cruceños y dicen que si la reunión es en Cochabamba no van a asistir por la forma dictatorial, dicen, del presidente de la Federación porque vienen pidiéndole que sea en Santa Cruz y él habría contestado que sí o sí será en Cochabamba y eso no les ha gustado y si no van ya no hay quorum”, dijo Blanco a radio Éxito.

En esta jornada el ente federativo publicó la invitación a los 4 clubes a la reunión del viernes en la que se tratará la fecha de reinicio del campeonato que lleva seis jornadas aplazadas por los conflictos sociales que aquejaron al país en el último tiempo. En la misiva se anunció que la dirección de competiciones presentará dos propuestas de repostergación de los cotejos postergados.

(13/11/2019)

Fuente: la-razon.com