Patzi declara en la FELCC por presuntas anomalías en contratos de provisión de agua

El jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), informó que el Gobernador de La Paz, Félix Patzi, es investigado por incumplimiento de deberes debido a que esta autoridad y otros funcionarios no habrían dado seguimiento a una denuncia por irregularidades en un contrato suscrito con una empresa de agua potable. El gobernante prestó su declaración informativa este lunes en oficinas de la división policial.

“Se trata de una empresa de agua que prestaba servicio de agua potable en el departamento de La Paz, al parecer esta empresa habría incumplido su contrato y este incumplimiento de contrato no habría sido observado de manera pertinente por las autoridades ejecutivas del Órgano Departamental de La Paz”, indicó el jefe policial.

Por su parte, Patzi negó las acusaciones y aseguró que la denuncia por incumplimiento de deberes corresponde a que la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz (ALDLP) habría exigido la destitución de ciertas autoridades, acción que el Gobernador no habría realizado.

“El problema es que incluso hacen demandas anticonstitucionales, ese el problema, hoy me están demandado por incumplimiento de deberes porque ellos han dicho destituya a estas personas entonces nosotros no podemos destituir simplemente porque ellos digan”, manifestó la autoridad departamental al concluir su declaración en la FELCC.

De igual forma, señaló que la ALDLP presenta recurrente denuncias por el mismo delito.“En anteriores fechas, la Asamblea Departamental ha presentado varias demandas fundamentalmente por incumplimiento de deberes (…) he asistido en calidad de denunciado pero esa es una más de las denuncias porque siempre he tenido, creo que a las semana (he realizado) unas cuatro declaraciones en todo el año que he tenido”, agregó.

Guarachi aseguro que se desarrollan todos los actos investigativos correspondientes para poner el caso a conocimiento del Ministerio Público.

Fuente: Cadena A, https://www.exitonoticias.com.bo