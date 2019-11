Rodríguez Veltzé llamó a elecciones por decreto; Evo Morales designó magistrados con el mismo mecanismo

Eduardo Rodríguez Veltzé llamó a elecciones por decreto en 2005. Eduardo Rodríguez Veltzé llamó a elecciones por decreto en 2005.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé convocó por decreto supremo las elecciones que Evo Morales venció en diciembre de 2005 debido a la imposibilidad de hacerlo mediante una ley aprobada por el Legislativo. En 2010, fue Evo Morales quien designó a magistrados de la Corte Suprema y otras entidades mediante la misma vía.

Actualmente en el país se debaten ambas posibilidades (llamar a elecciones y designar vocales del TSE por decreto) debido al boicot que realiza el MAS, que tiene mayoría en el Legislativo, y que no ha dado señales de interés en que se avance en una ley para resolver ambos asuntos.

Rodríguez Veltzé incluso cambió la distribución de escaños de la Cámara de Diputados mediante decreto.

El 6 de julio de 2005 fue aprobado el Decreto 28228 que convocó a elecciones nacionales el 4 de diciembre de ese año, que eligieron Presidente, Vicepresidente, legisladores y gobernadores. Morales resultó amplio vencedor.

“Los acuerdos de 2005 fueron posibles con renunciamientos de diversos actores por el BIEN MAYOR: celebrar elecciones generales y preservar democracia”, dijo Veltzé mediante un mensaje de Twitter.

Veltzé, al igual que la presidenta Jeanine Añez, asumió el poder por sucesión presidencial, en ese caso debido a que renunciaron los presidentes de las cámaras de diputados y senadores. El, en ese tiempo, era presidente de la entonces Corte Suprema.

En ese momento, la mayoría congresal conformada por el MIR, MNR y NFR estaba renuente a aprobar una ley que permitiera una normalización institucional.

El expresidente Jorge Quiroga y el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, han señalado que deben usarse otros mecanismos institucionales si es que la bancada del MAS impide la aprobación de una ley que llame a elecciones y designe a vocales electorales.

“El objetivo es llamar a elecciones, por lo tanto, si la Asamblea no se pone de acuerdo, tendrá que tomar una decisión la Presidenta para cumplir con el mandato presidencial. Eso es lo que estamos evaluando. Si la Asamblea no se pone de acuerdo, pues no tendremos otra opción que la de convocar a las elecciones mediante decreto”, dijo Justiniano a radio Fides.

También existe el antecedente de la designación de magistrados por decreto, recordó Quiroga.

En febrero de 2010, Morales posesionó a 18 de los 26 magistrados del Poder Judicial cuyos cargos se encontraban acéfalos en ese momento.

Los magistrados estuvieron provisionalmente en esos cargos hasta que fueron reemplazados por los magistrados elegidos mediante voto popular y que autorizaron que postulara al tercer y cuarto mandatos.

Para llamar a elecciones se necesita nombrar a nuevos vocales del TSE ya que los actuales han sido todos exonerados de facto.

En el discurso de posesión, Morales impartió lineamientos ideológicos con el fin de provocar lo que llamó una revolución en ese poder del Estado.

En medio de críticas de los opositores, la Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada una ley para darle a Morales la facultad de llenar los cargos acéfalos del Poder Judicial.

Brújula Digital