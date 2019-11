Sobre la auditoría de la OEA

A estas alturas y luego de haber conocido que la «carrera de la OEA», que se propuso terminar en 2 semanas su Auditoría, sólo estuvo buscando datos mínimos, siempre ofrecidos por el TSE, para terminar forzando la segunda vuelta electoral y que van a hablar de «fallas y defectos», es decir cosas mínimas: negándose a entrar en detalles, pese a su anuncio de prensa de que reciben muchas denuncias, algunas de ellas falsas que «buscan dañar la «reputación de la Auditoría y de sus técnicos», como si se hubieran ganado tal mérito en alguna de sus visitas en Nicaragua y Venezuela, por ejemplo.

A decir de ellos, es decir la misión Auditora, en la legislación boliviana no existe la palabra fraude, que lo único que hay es «algo así como: «elecciones manipuladas» y van a recomendar Segunda Vuelta

Me permito preguntarles a los señores de la OEA, acudiendo a la «legislación boliviana», dónde dice que «fallas o defectos» tienen el poder de cambiar un dictamen del TSE que ya informó que el MAS ganó la elección?

Cómo y con qué argumento, que no sea político en favor del oficialismo, pretenden llevar esto a la segunda vuelta para garantizar la impunidad de Morales Ayma y su gavilla delincuencial, con una mayoría parlamentaria que bloquearía cualquier posible proceso penal por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones?

Si en la OEA pretenden tener algo de decencia y de «acuerdo democrático», porqué apuntan a segunda vuelta, en vez de hacer las cosas bien y, van a otra elección?

Porqué motivo no consultan con la CIDH (de la misma OEA) si Morales Ayma puede ser candidato, tal como se consultó en innúmeras oportunidades desde la sociedad civil y política bolivianas; porqué no se actúa, desde la OEA con probidad y equidad?

No tengo dudas que la OEA es sólo un club de amigos del Poder, de manera que poco queda de esperanza para el país por ese lado… igual no voy a callar, nj bajaré mi bandera democrática y seguiré con lo que me propuse, hace 41 años, cuando encabecé la Huelga de Hambre en apoyo a la demanda de democracia contra la dictadura de Bánzer.

Al costo y riesgo que sea…. así va a ser