Vice responde a Camacho con la Biblia y dice que la renuncia de Evo sería ‘enterrar la democracia’

El vicepresidente dice que ayer se vivió el ‘Día del Martirio’. Asegura que el Gobierno asume una postura de “contención casi bíblica”. Atribuye la violencia a quienes no aceptaron su derrota electoral

La segunda autoridad en conferencia de prensa I Foto: APG Noticias.

Habló por casi una hora. El vicepresidente Álvaro García Linera brindó una larga conferencia de prensa este jueves respecto a los hechos violentos registrados en las últimas horas, que depararon la muerte de un joven en Cochabamba y agresiones a la alcaldesa de Vinto, en medio de las protestas que denuncian “fraude” a favor del MAS en las elecciones generales.

García responsabilizó al dirigente cruceño y al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por los enfrentamientos de las últimas dos semanas, afirmando que ayer se vivió el ‘Día del Martirio’ por la humillación y agresiones a mujeres campesinas en Cochabamba.

Declaraciones de la autoridad:

“El mensaje es que no se genere más violencia, nadie quiere ver ni más muertos ni más agredidos ni más agresiones, el Gobierno está conteniendo y resistiendo las agresiones, no está sacando a las fuerzas a confrontar, simplemente contiene con una paciencia bíblica ante quienes provocan. El Gobierno no está atacando ni va a atacar, va a proteger la democracia, a la ciudadanía, si los perdedores no atacaran, se acaba el conflicto, el ataque viene de ellos “, dijo.

Acusó a la oposición de organizar un ‘Mamertazo’, en relación al golpe de Estado que dio Urriolagoitia al MNR en 1951 y que deparó en movilizaciones que desencaminaron la revolución de 1952. “Preguntar si el presidente va a renunciar es como preguntar si enterramos la democracia. Ha sido elegido para gobernar desde el 22 de enero de 2015 al 22 de enero de 2020, es nuestra gestión, lo dice la Constitución, lo dice el voto popular, por qué tendríamos que renunciar antes, sería un desconocimiento a la Constitución”, manifestó.

García Linera anticipó que el Gobierno recibirá la carta de Camacho como la de cualquier ciudadano y que existirá una respuesta. “Si hubiéramos perdidos, felices nos hubiéramos ido, agradeciendo el voto de la gente. La auditoría establecerá si hubo o no fraude, como saben que no se demostrará eso, sacan la violencia”, complementó, instando a que se esperen los resultados de la OEA.

Biblia en mano

La segunda autoridad nacional tomó versículos de la Biblia para responder al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, le dijo: “no aborrezcas a tu hermano en tu corazón” y “el señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo”.

